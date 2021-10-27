Вдову расчлененного рэпера Картрайта отпустили под домашний арест

В среду, 27 октября, суд Санкт-Петербурга отпустил вдову рэпера Энди Картрайта Марину Кохал из СИЗО. Судья отправил подозреваемую в убийстве мужа под домашний арест на три месяца.
Адвокат обвиняемой указала на волокиту - протокол допроса свидетеля, датированный мартом, защита увидела только в октябре. Там сообщается, что Кохал поставила супругу укол, который мог оказаться смертельным. Но причина смерти музыканта до сих пор не установлена. Назначена уже четвертая экспертиза.
Прокурор выступал против смягчения меры пресечения: после расчленения трупа Картрайта удалось найти не все его внутренние органы.
Она проведет под домашним арестом до 30 января 2022 года. К тому времени, вероятно, четвертая экспертиза останков рэпера назовет истинную причину его смерти. Его расчлененное тело нашли в квартире в октябре 2020 года.