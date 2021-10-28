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27.10
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Когда закончится пандемия коронавируса? Мнение ВОЗ

5:30:3310/27/2021
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Комитет впервые объявил 30 января прошлого года, что вирус представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

Затяжная пандемия усложняет гуманитарные чрезвычайные ситуации, массовую миграцию и другие кризисы. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Кризис COVID-19 еще далек от завершения, заявил во вторник комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям, призвав к исследованиям вакцин следующего поколения для долгосрочного контроля над пандемией.

Комитет из 19 человек собирается каждые три месяца, чтобы обсудить пандемию и дать рекомендации.

«Несмотря на то, что был достигнут прогресс за счет увеличения использования вакцин и терапевтических средств против COVID-19, анализ текущей ситуации и модели прогнозирования показывают, что пандемия еще далека от завершения», - говорится в заявлении ВОЗ на четырехчасовом виртуальном заседании в пятницу, пишет Medical Xpress.

Комитет призвал к дальнейшим исследованиям многоразовых масок и респираторов, а также вакцин, средств диагностики и лечения нового поколения «для долгосрочного контроля над пандемией».

«Использование масок, физическое дистанцирование, гигиена рук и улучшение вентиляции помещений остаются ключевыми факторами для снижения передачи SARS CoV-2», - подчеркивается в заявлении.

Комитет заявил, что затяжная пандемия усложняет гуманитарные чрезвычайные ситуации, массовую миграцию и другие кризисы. Поэтому государствам следует пересмотреть свои планы готовности и реагирования.

Он выразил обеспокоенность проблемами Африки в борьбе с пандемией, включая доступ к вакцинам, тестам и лечению, а также сбор и анализ данных для мониторинга развития пандемии.

Согласно расчетам AFP, на 100 человек в Африке было введено всего 14 доз вакцины.

Эта цифра составляет 128 доз в Соединенных Штатах и ​​Канаде; 113 в Европе; 106 человек в Латинской Америке и Карибском бассейне; 103 в Океании; 102 в Азии; и 78 на Ближнем Востоке.

Комитет впервые объявил 30 января прошлого года, что вирус представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC), - высшую тревогу, которую может подать ВОЗ.

Комитет настаивал на том, что доказательство вакцинации не должно требоваться для международных поездок или быть единственным условием для этого, «учитывая ограниченный глобальный доступ и несправедливое распределение вакцин против COVID-19».

Вместо этого странам следует рассмотреть «основанный на оценке риска подход к облегчению международных поездок путем отмены или изменения мер, таких как требования к тестированию и/или карантину, когда это уместно».

Комитет также призвал страны признать все вакцины, одобренные ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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