Когда закончится пандемия коронавируса? Мнение ВОЗ

Кризис COVID-19 еще далек от завершения, заявил во вторник комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям, призвав к исследованиям вакцин следующего поколения для долгосрочного контроля над пандемией.
Комитет из 19 человек собирается каждые три месяца, чтобы обсудить пандемию и дать рекомендации.
«Несмотря на то, что был достигнут прогресс за счет увеличения использования вакцин и терапевтических средств против COVID-19, анализ текущей ситуации и модели прогнозирования показывают, что пандемия еще далека от завершения», - говорится в заявлении ВОЗ на четырехчасовом виртуальном заседании в пятницу, пишет Medical Xpress.
Комитет призвал к дальнейшим исследованиям многоразовых масок и респираторов, а также вакцин, средств диагностики и лечения нового поколения «для долгосрочного контроля над пандемией».
«Использование масок, физическое дистанцирование, гигиена рук и улучшение вентиляции помещений остаются ключевыми факторами для снижения передачи SARS CoV-2», - подчеркивается в заявлении.
Комитет заявил, что затяжная пандемия усложняет гуманитарные чрезвычайные ситуации, массовую миграцию и другие кризисы. Поэтому государствам следует пересмотреть свои планы готовности и реагирования.
Он выразил обеспокоенность проблемами Африки в борьбе с пандемией, включая доступ к вакцинам, тестам и лечению, а также сбор и анализ данных для мониторинга развития пандемии.
Согласно расчетам AFP, на 100 человек в Африке было введено всего 14 доз вакцины.
Эта цифра составляет 128 доз в Соединенных Штатах и Канаде; 113 в Европе; 106 человек в Латинской Америке и Карибском бассейне; 103 в Океании; 102 в Азии; и 78 на Ближнем Востоке.
Комитет впервые объявил 30 января прошлого года, что вирус представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC), - высшую тревогу, которую может подать ВОЗ.
Комитет настаивал на том, что доказательство вакцинации не должно требоваться для международных поездок или быть единственным условием для этого, «учитывая ограниченный глобальный доступ и несправедливое распределение вакцин против COVID-19».
Вместо этого странам следует рассмотреть «основанный на оценке риска подход к облегчению международных поездок путем отмены или изменения мер, таких как требования к тестированию и/или карантину, когда это уместно».
Комитет также призвал страны признать все вакцины, одобренные ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.