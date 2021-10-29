В Бердске открыли для проезда отремонтированную дорогу на ул. Черемушной и начали асфальтировать тротуары за 150 млн рублей

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров выразил надежду, что дорожники успеют отремонтировать ул. Черемушную к установленному контрактом сроку. Напомним, что реконструкция улицы должна быть завершена к 1 ноября.
Как сообщил Захаров, 29 октября дорожные строители приступили к укладке новых тротуаров. А дорогу уже закончили ремонтировать на всей протяженности — от ул. Боровой до ул. Космической. И по ней уже на этой неделе разрешили ездить личному транспорту. Тем самым сняли социальную напряженность: автомобилисты жаловались, что несколько дворов имеют тупиковый внутриквартальный проезд и в связи с ремонтом улицы не было выезда.
Впрочем, общественный транспорт, по словам вице-мэра, продолжает ездить по объездному пути.
- Начинаем тротуары асфальтировать. Дорогу уже сделали. Машины уже ездят. Пока пустили только личный транспорт, общественный через несколько дней пустят, - прокомментировал «Курьер.Среда» Владимир Захаров.
Он ранее заявлял, что основная задача — сделать дорогу. Остальные работы в виде освещения, тротуаров, дорожного ограждения и благоустройства обочин можно завершить позже. Хотя подрядчику грозят штрафные санкции из-за нарушения сроков окончания работ.
Напомним, что реконструкция Черемушной началась с некоторым опозданием. К активным работам приступили только в августе 2021 года. Компания "Стройсити" получит за глобальный ремонт 150 млн рублей. Сделано 1800 метров дороги с учетом проезжей части на перекрестке улиц Черемушной и Космической. На следующий год запланировано продолжение ремонта в сторону поселка Борового. На второй этап заложили 95 млн рублей.