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29.10
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Высокий уровень холестерина: как определить начало тихого сердечного приступа и что делать?

10:30:4510/29/2021
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Жир, застрявший в артериях, - это катастрофа, которую, к сожалению, ждет своего часа. Рано или поздно это может спровоцировать сердечный приступ или инсульт.

Если приток крови к сердечной мышце заблокирован из-за слишком большого количества холестерина , у вас случится сердечный приступ. Фото: Еxpress.co.uk

Симптомы высокого холестерина печально известны тем, что их трудно обнаружить, поэтому единственный реальный способ узнать наверняка, опасно ли высок ваш уровень, - это провести анализ крови. Тем не менее, повышенный уровень может вызвать тихий сердечный приступ с собственным списком симптомов.

Если приток крови к сердечной мышце заблокирован из-за слишком большого количества холестерина, у вас случится сердечный приступ. Точно так же, как незнание, не слишком ли высокий уровень холестерина, также возможно незнание, был ли у вас сердечный приступ. Известный как тихий сердечный приступ, он может быть столь же разрушительным, пишет express.co.uk.

По каким признакам можно определить тихий сердечный приступ и как снизить уровень холестерина, чтобы значительно снизить риск?

Тихие сердечные приступы чаще возникают у мужчин, чем у женщин; однако тихие сердечные приступы чаще заканчиваются смертельным исходом для женщин. Возможные симптомы могут включать усталость, беспокойство, вялость или затрудненное дыхание.

Чувство обморока, головокружения или слабости, которое проходит само по себе или усиливается до коллапса, также может быть потенциальным индикатором тихого сердечного приступа.

Доктор Хорхе Плутцки из больницы Brigham and Women's Hospital при Гарварде сказал: «Люди могут чувствовать усталость или физический дискомфорт и списывать это на переутомление, плохой сон или некоторые общие возрастные боли или боли. Другие типичные симптомы, такие как легкая боль в горле или груди, можно спутать с желудочным рефлюксом и изжогой. Тихие сердечные приступы часто оставляют рубцы и повреждения сердца, что в сочетании с тем фактом, что многие люди с тихим сердечным приступом не обращаются за немедленной помощью, может еще больше повысить риск второго и потенциально более опасного сердечного приступа.»

Знать признаки тихого сердечного приступа бесполезно, если вы игнорируете их, если они случатся с вами.

Медицинский работник должен как можно скорее наблюдать за любым из этих четырех предупреждающих знаков:

  • Переполнение груди или дискомфорт.
  • Дискомфорт в других частях тела.
  • Затрудненное дыхание и головокружение.
  • Тошнота и холодный пот.
Снижение уровня холестерина для снижения риска.

Жир, застрявший в артериях, - это катастрофа, которую, к сожалению, ждет своего часа. Рано или поздно это может спровоцировать сердечный приступ или инсульт.

Очень важно снизить потребление насыщенных жиров, транс-жиров и холестерина и начать двигаться. Если диета и физическая активность сами по себе не снижают эти цифры, то решающим фактором могут быть лекарства.

Каждый раз, когда вы подозреваете, что у вас сердечный приступ, звоните в скорую помощь.

Как сообщает NHS, вас обычно направляют в отделение неотложной кардиологической помощи (ACCU) для подтверждения диагноза.

Электрокардиограмма должна быть сделана в течение 10 минут после поступления в больницу.

Если будет подтверждено, что у вас был сердечный приступ, в зависимости от тяжести повреждения, хирургическое вмешательство может быть вариантом лечения.

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что делатьсимптомывысокий уровень холестеринатихий сердечный приступNHSBrigham and Women's HospitalХорхе Плутцки
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