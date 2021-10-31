Гороскоп индейцев Майя на 2022 год: что предрекли Майя каждому в новом году?

Люди часто хотят знать, что их будет ждать в следующем году для того, чтобы подготовиться к тем или иным переменам. В последнее время это особенно акутально, так как уже через два месяца наступит Новый 2022-ой год. Гороскоп от индейцев Майя всегда был одним из самых надежных.
Стоит отметить, что в мексиканском гороскопе существует свое деление на символы по датам рождения. Ниже представлен прогноз для каждого из знаков, а также обозначены даты их рождения, по которым вы можете определить себя.
1. Крокодил: 15.01, 4.02, 24.02, 16.03, 21.03, 10.04, 30.04, 20.05, 9.06, 29.06, 19.07, 8.08, 28.08, 17.09, 7.10, 27.10, 16.11, 6.12 и 26.12. Считается, что людям, родившимся в эти даты стоит быть аккуратнее с принятием решений. Не стоит давать волю эмоциям, лучше всего распоряжаться рациональным мышлением. Помимо этого, всем крокодилам предстоит найти свое назначение, которое связано с творчеством.
2. Ветер: 16.01, 5.02, 25.02, 17.03, 22.03, 11.04, 1.05, 21.05, 10.06, 30.06, 20.07, 9.08, 29.08, 18.09, 8.10, 28.10, 17.11, 7.12 и 27.12. Согласно прогнозу, всех, у кого выпал день рождения на знак ветра, в следующем году ждут перемены. Причем перемены эти будут зависеть полностью от них, и решение многих проблем будут ждать от именно от ветра.
3. Сон: 17.01, 6.02, 26.02, 18.03, 23.03, 12.04, 2.05, 22.05, 11.06, 1.07, 21.07, 10.08, 30.08, 19.09, 9.10, 29.10, 18.11, 8.12 и 28.12. Древние Майя сообщили о том, что родившихся в этот день не будет ждать большое количество перемен. Их консервативная натура поможет добиться в 2022 году полного равновесия, к которому они стремятся уже очень долго.
4. Ящерица: 18.01, 7.02, 27.02, 19.03, 24.03, 13.04, 3.05, 23.05, 12.06, 2.07, 22.07, 11.08, 31.08, 20.09, 10.10, 30.10, 19.11, 9.12 и 29.12. Если вы родились в один из этих дней, то в грядущем году вас будет ждать много возможностей для самореализации. Не все они будут легкими, и если у вас что-то не будет получаться, то не замыкайтесь в себе, а пробуйте что-то новое.
5. Змея: 19.01, 8.02, 28.02, 20.03, 25.03, 14.04, 4.05, 24.05, 13.06, 3.07, 23.07, 12.08, 1.09 и 21.09, 11.10, 31.10, 20.11, 10.12 и 30.12. Родившихся в эти дни людей в 2022 году не будут ждать неприятности. С вашими здоровьем, отношениями и работой все будет в порядке. Возможно, вам предстоит много помогать окружающим, но это не составит для вас огромного труда.
6. Странник: 20.01, 9.02, 29.02, 1.03, 26.03, 15.04, 5.05, 25.05, 14.06, 4.07, 24.07, 13.08, 2.09, 22.09, 12.10, 1.11, 21.11, 11.12 и 31.12. Всем странникам необходимо быть аккуратнее с состоянием своего психического здоровья. В 2022 году их будет ждать множество испытаний, но при неудачных попытках их прохождения, не стоит впадать в депрессию.
7. Олень: 1.01, 21.01, 10.02, 2.03, 27.03, 16.04, 6.05, 26.05, 15.06, 5.07, 25.07, 14.08, 3.09, 23.09, 13.10, 2.11, 22.11 и 12.12. Если вы родились в дату знака оленя, то, скорее всего, следующий год вы проведете в одиночестве. Но это не повод грустить, а разобраться в себе, понять, что вы хотите от жизни и найти новое занятное увлечение.
8. Луна: 2.01, 22.01, 11.02, 3.03, 28.03, 17.04, 7.05, 27.05, 16.06, 6.07, 26.07, 15.08, 4.09, 24.09, 14.10, 3.11, 23.11 и 13.12. По прогнозу Майя, всем лунным личностям необходимо приготовиться к тому, что на них будут рассчитывать окружающие. Им не стоит бояться брать на себя ответственность и распоряжаться делами других людей.
9. Дождь: 3 и 23 января, 12 февраля, 4.03, 29.03, 18.04, 8.05, 28.05, 17.06, 7.07, 27.07, 16.08, 5.09, 25.09, 15.10, 4.11, 24.11 и 14.12. Следующий год станет отличным для развития собственного внутреннего мира, если вы нашли в списке выше свою дату рождения. Но не отдавайтесь своей фантазии, все ваши мечты могут быстро превратиться в обман.
10. Собака: 4.01, 24.01, 13.02, 5.03, 30.03, 19.04, 9.05, 29.05, 18.06, 8.07, 28.07, 17.08, 6.09, 26.09, 16.10, 5.11, 25.11 и 15.12. Важным годом для осознавания важности всех окружающих людей станет для всех собак. Они будут поддерживать вас даже в самых сложных жизненных ситуациях, поэтому проведите этот год с ними, а не с собой.
11. Обезьяна: 5.01, 25.01, 14.02, 6.03, 31.03, 20.04, 10.05, 30.05, 19.06, 9.07, 29.07, 18.08, 7.09, 27.09, 17.10, 6.11, 26.11 и 16.12. Если вы родились в одну из этих дат, то весь следующий год вы будете находиться в центре внимания. Но будьте с этим аккуратнее, потому что это может сыграть с вами злую шутку, когда вы будете кому-то надоедать.
12. Череп: 6.11 и 26.11, 15.02, 7.03, 1.04 и 21.04, 11.05, 31.05, 20.06, 10.07, 30.07, 19.08, 8.09, 28.09, 18.10, 7.11, 27.11 и 17.12. Мексиканский гороскоп говорит о том, что если ваш день рождения совпадает с датой знака черепа, то следующий год приготовит вам очень много испытаний, которые смогут вывести вас из себя. Чтобы этого не произошло, будьте бдительнее и используйте все свои внутренние ресурсы.
13. Маис: 7.01, 27.01, 16.02, 8.03, 2.04, 22.04, 12.05, 1.06, 21.06, 11.07, 31.07, 20.08, 9.09, 29.09, 19.10, 8.11, 28.11 и 18.12. Всем маисам придется быть начеку на протяжении всего года. Они часто будут находиться на грани опасности, и им необходимо искать проверенные варианты, а не искать что-то новое и яркое.
14. Ягуар: 8.01, 28.01, 17.02, 9.03, 3.04, 23.04, 13.05, 2.06, 22.06, 12.07, 1.08, 21.08, 10.09, 30.09, 20.10, 9.11, 29.11 и 19.12. Для всех, дата рождения кого выпала на выше указанные даты, следующий год не будет предоставлять что-то негативное, но и позитивного будет немного. Обычный стабильный год, который позволит всем ягуарам проверить все то, что они имеют.
15. Орёл: 9.01, 29.01, 18.02, 10.03, 4.04, 24.04, 14.05, 3.06, 23.06, 13.07, 2.08, 22.08, 11.09, 1.10, 21.10, 10.11, 30.11 и 20.12. Всем орлам предоставится возможность власти, о которой они так давно мечтали. Но будьте аккуратнее и не бегите никуда сломя голову, потому что ваша интуиция не всегда может давать правильные подсказки.
16. Сова: 10.01, 30.01, 19.02, 11.03, 5.04, 25.04, 15.05, 4.06, 24.06, 14.07, 3.08, 23.08, 12.09, 2.10, 22.10, 11.11, 1.12 и 21.12. 2022-ой год будет сложным для каждого, кто родился в эти дни, но все будет в их руках. Часто вас будут преследовать новые провокации, которые нужно уметь избежать, а не повестись на эмоции, и вы сможете избежать все неприятности.
17. Земля: 11.01, 31.01, 20.02, 12.03, 6.04, 26.04, 16.05, 5.06, 25.06, 15.07, 4.08, 24.08, 13.09, 3.10, 23.10, 12.11, 2.12 и 22.12. Как говорят древние мексиканцы, всех, кто родился в этих датах, будут ждать серьезные неприятности и настоящие испытания. Им точно стоит не раздражаться по лишнему поводу и не выпускать наружу внутреннего зверя.
18. Меч: 12.01, 1.02, 21.02, 13.03, 7.04, 27.04, 17.05, 6.06 26.06, 16.07, 5.08 25.08, 14.09, 4.10, 24.10, 13.11, 3.12 и 23.12. Жизненные испытания в грядущем году судьба подготовила и для мечей, которые сильны духом и могут справляться со всеми трудностями. Старайтесь избегать скандалов и пребывания в центре внимания, чтобы не навредить себе и всем окружающим.
19. Гроза: 13.01, 2.02, 22.02, 14.03, 8.04, 28.04, 18.05, 7.06, 27.06, 17.07, 6.08, 26.08, 15.09, 5.10, 25.10, 14.11, 4.12 и 24.12. Всем грозам предстоит тратить много энергии, но эта энергия пойдет в нужное русло, если вы направите ее в добрые дела. Не срывайтесь, что бы с вами не произошло и посвятите себя чему-то новому.
20. Солнце: 14.01, 3.02, 23.02, 15.03, 9.04, 29.04, 19.05, 8.06, 28.06, 18.07, 7.08 27.08, 16.09, 6.10, 26.10, 15.11, 5.12 и 25.12. Если вы увидели в этом списке свою дату рождения, то будьте уверены, что следующий год будет по-настоящему легким и насыщенным. Поищите поддержку в окружающих, и вы точно со всем справитесь с легкостью.
Напомним, что 5 ноября состоится Новолуние. О том, что обязательно нужно сделать в первые три дня после этого космического события, читайте подробнее в нашем материале.