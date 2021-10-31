Сбросивший девочек-сестер с балкона 8 этажа снимал комнату в их квартире в Кызыле: Школьницы не хотели спасть и погибли

Уголовное дело по факту обнаружения трупов двух сестер в Кызыле возбуждено в отношении уроженца Тес-Хемского района Тувы.
Как стало известно в воскресенье, он сбросил их с балкона их квартиры на 8 этаже, где снимал комнату. По данным телеграм-канала SHOT мать воспитывала девочек одна и решила сдавать комнату, чтобы прокормить семью. Она работала по ночам в кафе и с момент трагедии находилась на работе.
Между 23-летним арендатором Очуром и девочками возник конфликт из-за того, что несовершеннолетние не спали в позднее время. Придя от этого в ярость, он выбросил их с балкона. 9-летняя сестра скончалась на месте, 14-летняя - в больнице. По данным телеграм-канала в тот момент квартире находилась еще одна одна сестра. Она осталась жива, потому что спала.
Задержанный подозреваемый уже был судим. 7 судимостей имеет и мать погибших детей. Она находилась в колонии в том числе за грабеж и хранение наркотиков, передают "Известия".
С 2007 по 2016 год жительница Кызыла была осуждена за умышленное причинение легкого вреда здоровью, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, хранение наркотиков, умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, дезорганизацию деятельности колонии, в которой отбывала наказание и дважды раза за грабеж.