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Сбросивший девочек-сестер с балкона 8 этажа снимал комнату в их квартире в Кызыле: Школьницы не хотели спасть и погибли

10:06:4010/31/2021
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Задержанный подозреваемый уже был судим. 7 судимостей имеет и мать погибших детей. Она находилась в колонии в том числе за грабеж и хранение наркотиков. В момент трагедии она была на работе.

В живых осталась третья сестра, потому что она спала. Фото Рixabay

Уголовное дело по факту обнаружения трупов двух сестер в Кызыле возбуждено в отношении уроженца Тес-Хемского района Тувы.

Как стало известно в воскресенье, он сбросил их с балкона их квартиры на 8 этаже, где снимал комнату. По данным телеграм-канала SHOT мать воспитывала девочек одна и решила сдавать комнату, чтобы прокормить семью. Она работала по ночам в кафе и с момент трагедии находилась на работе.

Между 23-летним арендатором Очуром и девочками возник конфликт из-за того, что несовершеннолетние не спали в позднее время. Придя от этого в ярость, он выбросил их с балкона. 9-летняя сестра скончалась на месте, 14-летняя - в больнице. По данным телеграм-канала в тот момент квартире находилась еще одна одна сестра. Она осталась жива, потому что спала.

Задержанный подозреваемый уже был судим. 7 судимостей имеет и мать погибших детей. Она находилась в колонии в том числе за грабеж и хранение наркотиков, передают "Известия".

С 2007 по 2016 год жительница Кызыла была осуждена за умышленное причинение легкого вреда здоровью, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, хранение наркотиков, умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, дезорганизацию деятельности колонии, в которой отбывала наказание и дважды раза за грабеж.

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