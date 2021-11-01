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Сколько дней продлятся школьные каникулы в ноябре 2021 года: когда в школу?

8:15:4210/31/2021
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В период с 30 октября по 7 ноября многие школы России ушли на каникулы. Однако вопрос их продления все еще остается открытым.

По всей России в школах с 30 октября по 7 ноября объявлены каникулы. Фото: Pixabay.com
По всей России в школах с 30 октября по 7 ноября объявлены каникулы. Фото: Pixabay.com

Ситуация с коронавирусной инфекцией вновь ухудшается. Статистики смертности и заражаемости бьют все антирекорды, поэтому государство не может подвергать школьников риску заразиться и заболеть. В период с 30 октября по 7 ноября во всех школах России объявлены первые осенние каникулы. Большинство школ России учатся по четвертной системе, поэтому их каникулы идут наряду с нерабочими днями. Те школы, в которых введена модульная система обучения, должны уйти на каникулы только 15 ноября. По заявлению Министерства просвещения, в период с 30 октября по 7 ноября эти школы также будут отдыхать, а затем, с 15 ноября, уйдут на еще одни каникулы.

Вопрос с продлением каникул для школьников пока остается открытым. Если ситуация с коронавирусной инфекцией усугубится, то, что наиболее вероятно, российские школы уйдут на дистанционное обучение, но комментариев по этому вопросу Министерство просвещения не дает. Президент России в своем обращении подчеркнул, что при продлении нерабочих дней и, следовательно, школьных каникул нужно опираться на ситуацию с заболеваемостью в регионе.

Отсюда следует, что некоторые школы России в регионах могут уйти на дистанционный формат обучения уже 8 ноября, а какие-то продолжат работать в штатном режиме — все будет зависеть от влияния коронавирусной инфекции в регионе.

Напомним, что в период с 30 октября по 7 ноября все регионы Росси уходят на нерабочие дни. По какому тарифу они оплачиваются и кто остается работать, вы можете узнать в нашем материале.

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