Сколько дней продлятся школьные каникулы в ноябре 2021 года: когда в школу?

Ситуация с коронавирусной инфекцией вновь ухудшается. Статистики смертности и заражаемости бьют все антирекорды, поэтому государство не может подвергать школьников риску заразиться и заболеть. В период с 30 октября по 7 ноября во всех школах России объявлены первые осенние каникулы. Большинство школ России учатся по четвертной системе, поэтому их каникулы идут наряду с нерабочими днями. Те школы, в которых введена модульная система обучения, должны уйти на каникулы только 15 ноября. По заявлению Министерства просвещения, в период с 30 октября по 7 ноября эти школы также будут отдыхать, а затем, с 15 ноября, уйдут на еще одни каникулы.
Вопрос с продлением каникул для школьников пока остается открытым. Если ситуация с коронавирусной инфекцией усугубится, то, что наиболее вероятно, российские школы уйдут на дистанционное обучение, но комментариев по этому вопросу Министерство просвещения не дает. Президент России в своем обращении подчеркнул, что при продлении нерабочих дней и, следовательно, школьных каникул нужно опираться на ситуацию с заболеваемостью в регионе.
Отсюда следует, что некоторые школы России в регионах могут уйти на дистанционный формат обучения уже 8 ноября, а какие-то продолжат работать в штатном режиме — все будет зависеть от влияния коронавирусной инфекции в регионе.
Напомним, что в период с 30 октября по 7 ноября все регионы Росси уходят на нерабочие дни. По какому тарифу они оплачиваются и кто остается работать, вы можете узнать в нашем материале.