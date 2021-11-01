В Бердске пациентки роддома ЦГБ в ужасе от разрушенной сантехники: в душе нет двери, а биде сломано

Бердчанка Вера (имя изменено по просьбе героини - прим. ред.) рассказала об условиях в бердском роддоме.
Как стало известно «Курьер.Среда», Вера попала в отделение патологии беременных в октябре 2021 года. Женщине необходимо было совершить гигиенические процедуры, но отправившись в душ, Вера оказалась в шоке.
- Крана нет в биде вообще. Хоть привели бы в рабочее состояние! Если человеку на осмотр нужно срочно, то привести себя в порядок невозможно. В душ идти - нужно все тело мочить. К тому же, в большом душе двери нет, одна занавеска. Коврики есть, но ими никто не пользуется. Вся сантехника шатается,- отметила бердчанка.
По словам Веры, шум воды был слышен на весь этаж. Многие женщины предпочитали не прибегать к некоторым гигиеническим процедурам совсем.
- Я общалась с соседками и слышала, что они голову вообще не решались в этом душе мыть,- произнесла пациентка.
Помимо этого Вера сообщила и о питании для молодых мам.
- Часто были недоваренные каши. Я лежала на первом этаже и на третьем. На третьем этаже ситуация с кормлением лучше,- заявила бердчанка.
Пресс-служба ЦГБ пообещала разобраться со всеми заявлениями.
- Достоверность изложенного будет уточнена,- сказали редакции.
Напомним, что ранее пациентки гинекологического отделения ЦГБ Бердска заявляли, что им не выдают стабильно полдники. Как говорили женщины, несмотря на то, что в стационаре кормят по несколько раз в день, еще один прием пищи перед ужином должен быть обязательно.