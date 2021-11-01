Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске пациентки роддома ЦГБ в ужасе от разрушенной сантехники: в душе нет двери, а биде сломано

3:12:2111/1/2021,Алина Бурова
0

По словам пациентки, привести себя в порядок невозможно. Многие бердчанки воздержались мыть в данном отделении голову.

В душе только занавеска. Фото: Предоставлено героиней

Бердчанка Вера (имя изменено по просьбе героини - прим. ред.) рассказала об условиях в бердском роддоме.

Как стало известно «Курьер.Среда», Вера попала в отделение патологии беременных в октябре 2021 года. Женщине необходимо было совершить гигиенические процедуры, но отправившись в душ, Вера оказалась в шоке.

- Крана нет в биде вообще. Хоть привели бы в рабочее состояние! Если человеку на осмотр нужно срочно, то привести себя в порядок невозможно. В душ идти - нужно все тело мочить. К тому же, в большом душе двери нет, одна занавеска. Коврики есть, но ими никто не пользуется. Вся сантехника шатается,- отметила бердчанка.

Кран, как говорит женщина, не работает. Фото: Предоставлено героиней

По словам Веры, шум воды был слышен на весь этаж. Многие женщины предпочитали не прибегать к некоторым гигиеническим процедурам совсем.

- Я общалась с соседками и слышала, что они голову вообще не решались в этом душе мыть,- произнесла пациентка.

Туалетная комната. Фото: Предоставлено героиней

Помимо этого Вера сообщила и о питании для молодых мам.

- Часто были недоваренные каши. Я лежала на первом этаже и на третьем. На третьем этаже ситуация с кормлением лучше,- заявила бердчанка.

Пресс-служба ЦГБ пообещала разобраться со всеми заявлениями.

- Достоверность изложенного будет уточнена,- сказали редакции.

Напомним, что ранее пациентки гинекологического отделения ЦГБ Бердска заявляли, что им не выдают стабильно полдники. Как говорили женщины, несмотря на то, что в стационаре кормят по несколько раз в день, еще один прием пищи перед ужином должен быть обязательно.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
питаниебеременныеЦГБне работает душжалобы пациенток
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вам условия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске пациентки роддома ЦГБ в ужасе от разрушенной сантехники: в душе нет двери, а биде сломано
3:12:21 11/1/2021
В Бердске пациентки роддома ЦГБ в ужасе от разрушенной сантехники: в душе нет двери, а биде сломано
Стали известны жуткие подробности убийства таксиста на кладбище в Новосибирске
3:06:45 11/1/2021
Стали известны жуткие подробности убийства таксиста на кладбище в Новосибирске
Категорические запреты на день памяти великомученика и воина Артемия Антиохийского: почему молитва святому помогает при болезнях
3:00:11 11/1/2021
Категорические запреты на день памяти великомученика и воина Артемия Антиохийского: почему молитва святому помогает при болезнях
Прохор Шаляпин заявил, что после смерти жены он не будет возвращать недвижимость ее родственникам
2:47:08 11/1/2021
Прохор Шаляпин заявил, что после смерти жены он не будет возвращать недвижимость ее родственникам
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 1 ноября 2021 года
2:42:38 11/1/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 1 ноября 2021 года
Мощнейший солнечный удар запустил на Земле магнитную бурю глобального масштаба
2:33:09 11/1/2021
Мощнейший солнечный удар запустил на Земле магнитную бурю глобального масштаба
БердскСнег и сильный ветер накроют Новосибирск и Бердск 1 ноября
2:32:10 11/1/2021
Снег и сильный ветер накроют Новосибирск и Бердск 1 ноября
Мощи убитого громом в 12 лет праведного отрока Артемия Веркольского обладают исцеляющими свойствами: церковь вспоминает его 2 ноября
2:30:08 11/1/2021
Мощи убитого громом в 12 лет праведного отрока Артемия Веркольского обладают исцеляющими свойствами: церковь вспоминает его 2 ноября
Судебные приставы озвучили количество невыездных россиян из-за долгов
2:15:51 11/1/2021
Судебные приставы озвучили количество невыездных россиян из-за долгов
2 ноября церковь чтит память святого великомученика и воина Артемия Антиохийского. История, за что его убил император Юлиан
2:00:40 11/1/2021
2 ноября церковь чтит память святого великомученика и воина Артемия Антиохийского. История, за что его убил император Юлиан