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В Бердске в снегопад и ветер ремонтируют ул. Черемушную в последний день срока 1 ноября. Ливневки строят с грустью на лице

6:24:0511/1/2021,Алина Бурова
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На улице погодные условия далеки от идеала. Водители уже оценили новый асфальт, однако выяснилось, что не все еще закончено.

Рабочие трудятся изо всех сил 1 ноября 2021 года. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Проводятся ли в ветер и снегопад работы по ремонту улицы Черемушной в Бердске? Ответ на этот вопрос решил узнать журналист «Курьер.Среда».

Напомним, ранее сообщалось, что работы на ул. Черемушной должны завершиться к 1 ноября.

Как выяснилось, сегодня, по большей части Черемушной проехать можно. Водители уже оценили новый асфальт, однако выяснилось, что не все действия по реконструкции закончены. Теперь, предположительно, делают ливневые канализации.

Впрочем, прохожих неподалеку от эпицентра работ немного. Лишь изредка 1-2 человека заходят в близлежащие магазины. С одним из прохожих нам удалось побеседовать, правда, камеры он постеснялся.

- Ну, они же не горячий асфальт укладывают. Делают, я так понимаю, ливневки. Я вообще считаю, что никакие работы в снегопад не должны делать, но и их понимаю. Им нужно поскорее это закончить, - выразил свое мнение бердчанин.

Напомним, что в ноябре 2021 года в Новосибирске проводят работы по укладке асфальта на улице Ленина. Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов раскритиковал данные действия и заявил, что о них напишет в контролирующие органы.

Машины едят по "новой Черемушной". Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Недалеко от рабочих находится техника. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

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