В Кузбассе автобус с детьми попал в смертельное ДТП. Погибли два человека

На кузбасской трассе 31 октября в Юргинском районе произошло смертельное с ДТП с участием экскурсионного автобуса, в котором находились дети. Из 39 пассажиров было 25 детей. Вторым участников ДТП стала легковая машина. В результате происшествия скончались два человека. Оба они являлись пассажирами легковушки.
Никто из пассажиров автобуса урона не получил. Водитель автобуса отделался легкими ушибами, мужчина отказался от госпитализации.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в России для водителей введут новые штрафы за опасный стиль вождения. Сумма штрафа будет составлять три тысячи рублей. Также водители будут оштрафованы за все нарушения, которые совершили при опасном вождении.