Кому из россиян оплатят нерабочие дни с 30 октября по двойному тарифу. Правила оплаты труда до 8 ноября 2021 года

В России полным ходом идут нерабочие дни. Напомним, глава государства Владимир Путин объявил выходными дни с 30 октября 2021 года по 7 ноября включительно. Шесть российских регионов уже ушли на отдых с 25 или 28 октября. Такая мера связана с небывалым ростом числа зараженных коронавирусом, а также тех, кто умер от болезни. Так, только за вчерашний день выявлено более 40 000 инфицированных россиян.
Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что первым рабочим днем станет понедельник, 8 ноября. При этом до конца неизвестно, будут ли продлены нерабочие дни после 7 ноября. Как отметил в своем заявлении президент России, это вправе сделать власти любого региона, если посчитают, что это необходимо для сдерживания четвертой волны пандемии коронавируса.
Многие сотрудники продолжат трудится в нерабочие дни. Например, это те, кто работает в сфере продажи товаров первой необходимости, продуктов, аптек, непрерывного производства. Предполагается, что 1,2 и 3 ноября - это нерабочие дни, а 4,5,6 и 7 ноября - официально праздничные дни. При этом в законодательстве нет такого понятия, как нерабочие дни, которые должны оплачивать в двойном размере.
Если сотрудники будут трудится с 4 по 7 ноября включительно, то их труд оплатят по двойному тарифу. Первые три дня ноября опалят по обычному тарифу.