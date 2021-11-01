В Ленинградской области в жилом доме произошел взрыв. Есть погибшие

В деревне Фалилеево Ленинградской области произошел взрыв в квартире. В результате происшествия скончался один человек. Также сообщается, что причиной взрыва не является утечка бытового газа. Инцидент случился рано утром, на место взрыва прибыли сотрудники пожарной охраны, им удалось ликвидировать взрыв и эвакуировать из здания 30 человек.
Напомним, ранее редакция «Курьер. Среда» писала, что в Новосибирске мужчина умер за рулем грузовика и попал в ДТП. Его тело изъяли из машины сотрудники спасательной службы и передали врачам и сотрудникам полиции.