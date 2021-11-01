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В Москве врач домогался до пациентки под наркозом во время исследования толстой кишки

11:01:0011/1/2021
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По данному факту полиция проводит проверку.

Врача обвинили в домогательствах. Фото: Pixabay.com

В Москве женщина обвинила врача в домогательствах сексуального характера. Она находилась под наркозом во время одной из медицинских процедур. По данным СМИ, происшествие случилось в в частной клинике столицы. Туда 24-летняя уроженка Казахстана обратилась для осмотра внутренней поверхности толстой кишки. Осмотр проходил под наркозом.

Пациентка заявляет, что придя в сознание, она заметили, что врач совершал сексуальные домогательства, пока она находилась без сознания. Органами правопорядка проводится проверка по данному факту. Планируется проведение беседы с медиком.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что В Нижнем Тагиле популярный блогер заявил, что его мать скончалась в красной зоне, но не от ковида, а от голода. По словам мужчины, 80-летней пенсионерке дали три ложки супа за девять дней.

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врачнаркоздомогательстваосмотрПолиция.
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