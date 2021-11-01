В Москве врач домогался до пациентки под наркозом во время исследования толстой кишки

В Москве женщина обвинила врача в домогательствах сексуального характера. Она находилась под наркозом во время одной из медицинских процедур. По данным СМИ, происшествие случилось в в частной клинике столицы. Туда 24-летняя уроженка Казахстана обратилась для осмотра внутренней поверхности толстой кишки. Осмотр проходил под наркозом.
Пациентка заявляет, что придя в сознание, она заметили, что врач совершал сексуальные домогательства, пока она находилась без сознания. Органами правопорядка проводится проверка по данному факту. Планируется проведение беседы с медиком.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что В Нижнем Тагиле популярный блогер заявил, что его мать скончалась в красной зоне, но не от ковида, а от голода. По словам мужчины, 80-летней пенсионерке дали три ложки супа за девять дней.