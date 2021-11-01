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Суд Кызыла арестовал и отправил в СИЗО выбросившего с 8 этажа двух сестер

12:41:3511/1/2021
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Девочки воспитывались в приемной семье, но жили с матерью с осени 2021 года, так как взрослые между собой находились в хороших отношениях. 

Выбросивший в Кызыле девочек мужчина заключен под арест. Фото: СК РФ по Республике Тыва

В Кызыле произошла трагедия — погибли две сестры 9 и 14 лет, их выбросил в окно с высоты восьмого этажа жилец, арендовавший комнату в квартире, где девочки проживали с матерью.

23-летнего подозреваемого в убийстве сестер поместили в СИЗО сроком на два месяца. Суд удовлетворил ходатайство следствия, об этом стало известно из сообщения СУ СКР по Тыве.

Происшествие произошло в ночь на 30 октября. Девочки не спали, мужчина несколько раз сделал им замечание, а потом вытолкал их из окна. Еще одна сестра в это время спала, благодаря чему осталась жива. Младшая девочка погибла на месте, старшую увезли в больницу, где она и скончалась. Мать в это время была на работе.

Россиянина обвинили по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное в отношении малолетних).

Ранее  «Курьер.Среда» сообщал, что мать девочек была 7 раз судима, в том числе за хранение наркотиков и грабеж. Девочки воспитывались в приемной семье, но жили с матерью с осени 2021 года, так как взрослые между собой находились в хороших отношениях.

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