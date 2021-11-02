Ясновидящая Вера Лион: прогноз на 2022 год для россиян

В России существует множество практикующих экстрасенсов, обладающих чувствительностью к потусторонним силам и способных видеть ближайшее будущее. В их число входит Вера Лион, которую люди прозвали казахской Вангой. Ясновидящая лечила больных людей от многих недугов, ослабляла их симптомы и была способна видеть будущее. По словам самой Веры, она уже с детства могла видеть вещие сны, предсказывать собственное недалекое будущее и общаться с душами умерших, видеть вокруг себя фантомы.
Что предсказала Вера Лион для россиян в 2022 году?
Согласно словам Веры Лион, в 2022 году Россия встанет на путь перемен, однако их характер не указывается. Подчеркивается негативное влияние Запада, в том числе через установление санкционных ограничительных мер. Также Вера Лион говорит о том, что отношения между Украиной и Россией еще сильнее обострятся, встанет вопрос о возвращении Крыма украинской стороне. Однако Россия будет против этого и будет всячески противостоять Украине, вводить для нее новые ограничения и готовиться к серьезному шагу. О каком именно шаге говорит Вера Лион — не уточняется.
Также ясновидящая подчеркивает, что в Русской Православной церкви могут наступить напряженные времена. Речь идет о её главе — Патриархе. По словам Веры Лион, глава РПЦ совершит какие-то провокационные действия, которые накалят обстановку вокруг темы религии и церкви в целом.
Напомним, что с 1 ноября Россию ждут некоторые изменения. Узнать, что изменится и в каких сферах вы можете в нашем материале.