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Ясновидящая Вера Лион: прогноз на 2022 год для россиян

6:15:4311/1/2021
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Ясновидящая Вера Лион, которую за способности прозвали казахской Вангой, предсказала некоторые изменения в жизни россиян на 2022 год.

За сильный дар ясновидения Веру Лион стали называть казахской Вангой. Фото: Pixabay.com
За сильный дар ясновидения Веру Лион стали называть казахской Вангой. Фото: Pixabay.com

В России существует множество практикующих экстрасенсов, обладающих чувствительностью к потусторонним силам и способных видеть ближайшее будущее. В их число входит Вера Лион, которую люди прозвали казахской Вангой. Ясновидящая лечила больных людей от многих недугов, ослабляла их симптомы и была способна видеть будущее. По словам самой Веры, она уже с детства могла видеть вещие сны, предсказывать собственное недалекое будущее и общаться с душами умерших, видеть вокруг себя фантомы.

Что предсказала Вера Лион для россиян в 2022 году?

Согласно словам Веры Лион, в 2022 году Россия встанет на путь перемен, однако их характер не указывается. Подчеркивается негативное влияние Запада, в том числе через установление санкционных ограничительных мер. Также Вера Лион говорит о том, что отношения между Украиной и Россией еще сильнее обострятся, встанет вопрос о возвращении Крыма украинской стороне. Однако Россия будет против этого и будет всячески противостоять Украине, вводить для нее новые ограничения и готовиться к серьезному шагу. О каком именно шаге говорит Вера Лион — не уточняется.
Также ясновидящая подчеркивает, что в Русской Православной церкви могут наступить напряженные времена. Речь идет о её главе — Патриархе. По словам Веры Лион, глава РПЦ совершит какие-то провокационные действия, которые накалят обстановку вокруг темы религии и церкви в целом.

Напомним, что с 1 ноября Россию ждут некоторые изменения. Узнать, что изменится и в каких сферах вы можете в нашем материале.

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предсказаниеясновидящаяВера Лион
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