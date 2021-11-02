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Чудодейственная молитва на замужество в День Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября: читать каждой девушке по несколько раз в день

9:15:4811/1/2021
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Многие девушки мечтают удачно выйти замуж. Поэтому, чтобы привлечь светлую и чистую любовь, 4 ноября можно прочесть определенную молитву перед Казанской иконой Божьей Матери.

4 ноября православные верующие отмечают церковный праздник — День Казанской иконы Божьей Матери. Фото: Храм-московка.рф
4 ноября православные верующие отмечают церковный праздник — День Казанской иконы Божьей Матери. Фото: Храм-московка.рф

Казанская икона Божьей Матери является одной из самых известных икон среди православных верующих. Традиционно ее почитают 4 ноября каждого года. В этот день люди посещают церкви и храмы, чтобы помолиться Пресвятой Деве Марии. Считается, что в этот праздник молитва набирается определенных чудодейственных сил, а просящий получает божественное благословение. Чаще всего просьбы у молящихся разные: кто-то просит о здоровье близких и родных, кто-то об удаче в делах и процветании своего дела. Молодые девушки же просят о благословении на светлую и чистую любовь, о скором браке и крепкой семье. Нередко верующие говорят, что Казанская икона Божьей Матери действительно благословила их и после молитвы дела резко пошли в гору, а в семье наладились взаимоотношения и воцарился мир и благодать. Молодые девушки вскоре после посещения храма и молитвы в праздник находят давно желаемую любовь и обретают счастье. Однако для того, чтобы обрести настоящую любовь и благополучно выйти замуж, нужно прочесть специальную молитву.

Молитва.

Если вы хотите найти любовь, то 4 ноября посетите в храм, предварительно купив две церковные свечи. Поставьте их у иконы Божьей Матери и произнесите следующую молитву:

Молитва о замужестве Казанской иконе Божьей Матери.
Молитва о замужестве Казанской иконе Божьей Матери.

После прочтения молитвы перекрестите себя три раза, выразите почтение образу Богородицы, поклонившись, и отправляйтесь домой, не разговаривая ни с кем по пути.

Напомним, что 2 ноября верующими отмечается церковный праздник — День памяти великомученика и воина Артемия Антиохийского. Можно ли в этот день ходить на кладбище, солить капусту и убираться дома вы можете в нашем материале.

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молитвазамужествоказанская икона божьей материдля девушек
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