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Иностранец пытался перевезти в самолете Москва - Владивосток два килограмма наркотиков

7:03:1111/2/2021
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Но теперь ему придется долгое время провести в колонии.

Дело иностранного перевозчика передано в суд. Фото: Pixabay.com

Иностранный гражданин пытался перевезти с собой два кг героина в самолете, летевшем из Москвы во Владивосток. Следствие установило, что два иностранца, которые проживали в Москве занимались сбытом наркотических средств в крупном размере на территории Приморья. А перевоз наркотиков осуществлялся в секретных карманах чемоданов.

Также им удалось привлечь к такой деятельности своего земляка, который уже занимался сбытом наркотиков на территории Приморья. А в декабре 2020 года один из мужчин был задержан при попытке перевозки героина.
В отношении мужчины было заведено уголовное дело, которое уже передано на рассмотрение в суд.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Великобритании клоун четыре раза изнасиловал ребенка. Все преступления были совершены в разных частях страны в 1990-х года. Однако осудили мужчина только в сентябре 2021 года. Ему назначили 17 лет лишения свободы.

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