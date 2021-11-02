В Пскове самолет при приземлении столкнулся с косулей

В Псковском аэропорту «Княгиня Ольга» Sukhoi Superjet столкнулся при приземлении с гуляющей по посадочной полосе косулей. Судно принадлежит компании «Азимут». Проверку по данному факту начала северо-западная транспортная прокуратура.
На борту самолета находились 100 человек: 96 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших среди них нет. На работу воздушного судна инцидент также не повлиял. На место прибыл транспортный прокурор Пскова Виталий Фетисов.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в Москве отменили 140 рейсов из-за туманной погоды. Также сообщалось, что 30 единиц воздушного судна были перемещены на запасные аэродромы.