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Актер из «Бригады» Дмитрий Гуменецкий умер в больнице от рака

2:58:2611/3/2021
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Он снялся во многих известных фильмах.

Умер актер. Фото: Pixabay.com

Российский актер Дмитрий Гуменецкий, известный по сериалу «Бригада» скончался в хосписе от рака. Смерть произошла 29 октября, похоронили артиста 31 октября. В сериале Гуменецкий играл Шмидта – охранник Саши Белого.

Также артист сыграл в таких фильмах, как «Бумер» и «Магнитные бури». А в апреле 2021 года актер был освобожден по УДО из исправительной колонии, в которую был направлен судом за хранение 280 кг наркотического концентрата. Там он провел шесть лет.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в Новосибирске мужчина изнасиловал 12-летнюю падчерицу. Он являлся сожителем девочки. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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