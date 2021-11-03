Актер из «Бригады» Дмитрий Гуменецкий умер в больнице от рака

Российский актер Дмитрий Гуменецкий, известный по сериалу «Бригада» скончался в хосписе от рака. Смерть произошла 29 октября, похоронили артиста 31 октября. В сериале Гуменецкий играл Шмидта – охранник Саши Белого.
Также артист сыграл в таких фильмах, как «Бумер» и «Магнитные бури». А в апреле 2021 года актер был освобожден по УДО из исправительной колонии, в которую был направлен судом за хранение 280 кг наркотического концентрата. Там он провел шесть лет.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что в Новосибирске мужчина изнасиловал 12-летнюю падчерицу. Он являлся сожителем девочки. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.