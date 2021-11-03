Авторитетный The Lancet признал высокую эффективность однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

Мнение о российской вакцине высказал научный журнал, к чьему мнению прислушивается весь мир. В медицинском журнале The Lancet была опубликованы результаты исследования препарата «Спутник Лайт», которые говорят о ее полной безопасности. Об этом стало известно из сообщения РФПИ, который стал спонсором проведенного исследования.
- Российский фонд прямых инвестиций объявляет о публикации НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", по данным которого препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунитета, — говорится в пресс-релизе.
Ученые, проводившие испытание, пришли к выводу, что однокомпонентный препарат, разработанный в России, эффективен как для тех, кто перенес коронавирус, так и для не болевших. Иммунный ответ в обоих случаях остается сильным. Побочные эффекты, выявленные во время исследования оказались легкими и умеренными, о серьезных нежелательных проявлениях ученые не рассказали.
Ранее в Москве было проведено исследование на 28 тысячах добровольцах, принявших однокомпонентный российский препарат. Для дельта-штамма эффективность была на уровне 70%, при этом у граждан 60+ показатель был выше — 75%.