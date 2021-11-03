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При крушении самолета Ан-12 разбился под Иркутском погибли два пилота: Они перевозили продукты

1:33:3911/3/2021
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При посадке самолет заходил на второй круг и пропал с радаров. Среди версий крушения рассматривают ошибки пилотирования и техническую неисправность воздушного судна.

В Иркутск не долетел самолет из Якутска. Выживших нет. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Под Иркутском произошла авиакатастрофа. Разбился самолет АН-12. Место крушения уже обнаружено, об этом сообщили в Сибирском авиационно-поисковом спасательном центре.

- По предварительным данным, место падения найдено - это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров, - сказал собеседник ТАСС.

О том, что самолет потерпел крушение в лесном массиве рассказал директор службы ГО и ЧС Иркутского района Олег Федотов. В настоящее время самолет, летевший из Якутска в Иркутск продолжает гореть на земле вместе с разлившимся топливом. К его тушению привлечены 46 спасателей и 17 единиц техники.

- По уточненным данным, происходит загорание самолета на площади 10 кв. метров и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв. метров, - пояснили в экстренных службах и добавили, что еще люди и машины направляются на место происшествия.

Сообщается, что выживших не обнаружено. По уточненной информации, на борту находились только два пилота. Оба погибли. Первоначально сообщалось, что в Ан-12 летели 8 человек.

Среди версий крушения рассматривают ошибки пилотирования и техническую неисправность воздушного судна. Возможно, пилоты превысили угол атаки или же поздно приняли решение уходить на второй круг при посадке. Не исключают и отказ двигателя.

Самолет следовал транзитом через Якутск и Иркутск, где выполнялись технические посадки. Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" перевозил продукты.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выехал на место авиакатастрофы.

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