При крушении самолета Ан-12 разбился под Иркутском погибли два пилота: Они перевозили продукты

Под Иркутском произошла авиакатастрофа. Разбился самолет АН-12. Место крушения уже обнаружено, об этом сообщили в Сибирском авиационно-поисковом спасательном центре.
- По предварительным данным, место падения найдено - это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров, - сказал собеседник ТАСС.
О том, что самолет потерпел крушение в лесном массиве рассказал директор службы ГО и ЧС Иркутского района Олег Федотов. В настоящее время самолет, летевший из Якутска в Иркутск продолжает гореть на земле вместе с разлившимся топливом. К его тушению привлечены 46 спасателей и 17 единиц техники.
- По уточненным данным, происходит загорание самолета на площади 10 кв. метров и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв. метров, - пояснили в экстренных службах и добавили, что еще люди и машины направляются на место происшествия.
Сообщается, что выживших не обнаружено. По уточненной информации, на борту находились только два пилота. Оба погибли. Первоначально сообщалось, что в Ан-12 летели 8 человек.
Среди версий крушения рассматривают ошибки пилотирования и техническую неисправность воздушного судна. Возможно, пилоты превысили угол атаки или же поздно приняли решение уходить на второй круг при посадке. Не исключают и отказ двигателя.
Самолет следовал транзитом через Якутск и Иркутск, где выполнялись технические посадки. Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" перевозил продукты.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выехал на место авиакатастрофы.