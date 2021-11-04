Серьезный побочный эффект, который проявляется после второй дозы вакцины Pfizer, выявлен у мужчин

Pfizer Вакцина против Covid - одна из двух вакцин, которые в настоящее время предлагаются британцам в рамках кампании ревакцинации. Миллионы людей уже получили две прививки вакциной Pfizer. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), есть редкий, но серьезный побочный эффект, проявляющийся у мужчин «чаще» после того, как они получат вторую дозу.
Случаи коронавируса в Великобритании движутся в неправильном направлении, а последние ежедневные цифры приближаются к 100000. Эта тенденция в отношении активизировал призывы лиц, имеющих право получить их бустер Covid джэбб , который предлагается к различным группам риска , чтобы пополнить свои уровни иммунитета перед зимой. Два бустерных джеба - это Pfizer и Moderna, пишет EXPRESS.
Доказано, что вакцины на основе мРНК абсолютно безопасны, но с ними связано редкое осложнение. О случаях миокардита сообщалось в Систему сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS). VAERS - это национальная система раннего предупреждения для выявления возможных проблем с безопасностью вакцин, лицензированных в США.
Миокардит - это воспаление сердечной мышцы (миокарда). Воспаление может снизить способность сердца перекачивать кровь и вызвать учащенные или ненормальные сердечные ритмы (аритмии). Сообщалось о случаях миокардита, особенно у подростков мужского пола и молодых людей, получающих вакцину Pfizer или Moderna, отмечает CDC.
Редкое осложнение проявляется «чаще» после второй дозы и обычно в течение нескольких дней после вакцинации, сообщает орган здравоохранения.
Признаки миокардита включают:
- Грудная боль.
- Сбивчивое дыхание.
- Чувство учащенного сердцебиения, трепетания или стук сердца.
Большинство пациентов с миокардитом, которым была оказана помощь, «хорошо отреагировали на лекарства и отдых и быстро почувствовали себя лучше», отмечает CDC.
Тем не менее, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) активно изучает этот побочный эффект, прежде чем дать Moderna экстренное разрешение для детей в возрасте от 12 до 17 лет для получения укола, сообщила Moderna в воскресенье.
FDA заявило, что ему нужно больше времени, чтобы проверить, существует ли риск миокардита у некоторых подростков. Безопасность получателей вакцины имеет первостепенное значение», - говорится в заявлении Moderna. «Компания полностью привержена тесному сотрудничеству с FDA для поддержки их обзора и благодарна FDA за их усердие».
Агентство Moderna сообщило, что рассмотрение дополнительных исследований FDA может быть завершено не раньше конца года.
Сколько бустерных инъекций было сделано на данный момент в Великобритании?
Более восьми миллионов подходящих людей по всей Великобритании получили вакцину от COVID-19. За последние три дня было введено более 820 000 бустеров. По данным за понедельник, за выходные были сделаны сотни тысяч прививок, с пятницы было сделано более 820 000 прививок.
Люди, которые имеют право на лечение, также могут получить ревакцинацию в сотнях пунктов приема пациентов по всей стране с сегодняшнего дня, если с момента их второй дозы прошло шесть месяцев.
К группам повышенного риска относятся люди старше 50 лет, а также люди, живущие и работающие в домах престарелых.
На прошлой неделе было обновлено клиническое руководство, позволяющее назначать бустеры COVID-19 тем, кто подвержен наибольшему риску, раньше, если это имеет практический смысл.
Сюда входят жители домов престарелых, которые могли получить вторую дозу вакцины в разное время для вакцинации за один сеанс, если с момента введения второй дозы прошло пять месяцев.