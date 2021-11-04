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Серьезный побочный эффект, который проявляется после второй дозы вакцины Pfizer, выявлен у мужчин

5:30:5211/3/2021,АДАМУ ЧЕПМЕН
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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов изучает этот побочный эффект, прежде чем дать Moderna экстренное разрешение для детей в возрасте от 12 до 17 лет для получения укола.

Сообщалось о случаях миокардита, особенно у подростков мужского пола и молодых людей, получающих вакцину Pfizer или Moderna, отмечает CDC. Фото: Pexels
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Pfizer Вакцина против Covid - одна из двух вакцин, которые в настоящее время предлагаются британцам в рамках кампании ревакцинации. Миллионы людей уже получили две прививки вакциной Pfizer. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), есть редкий, но серьезный побочный эффект, проявляющийся у мужчин «чаще» после того, как они получат вторую дозу.

Случаи коронавируса в Великобритании движутся в неправильном направлении, а последние ежедневные цифры приближаются к 100000. Эта тенденция в отношении активизировал призывы лиц, имеющих право получить их бустер Covid джэбб , который предлагается к различным группам риска , чтобы пополнить свои уровни иммунитета перед зимой. Два бустерных джеба - это Pfizer и Moderna, пишет EXPRESS.

Доказано, что вакцины на основе мРНК абсолютно безопасны, но с ними связано редкое осложнение. О случаях миокардита сообщалось в Систему сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS). VAERS - это национальная система раннего предупреждения для выявления возможных проблем с безопасностью вакцин, лицензированных в США.

Миокардит - это воспаление сердечной мышцы (миокарда). Воспаление может снизить способность сердца перекачивать кровь и вызвать учащенные или ненормальные сердечные ритмы (аритмии). Сообщалось о случаях миокардита, особенно у подростков мужского пола и молодых людей, получающих вакцину Pfizer или Moderna, отмечает CDC.

Редкое осложнение проявляется «чаще» после второй дозы и обычно в течение нескольких дней после вакцинации, сообщает орган здравоохранения.

Признаки миокардита включают:


  • Грудная боль.
  • Сбивчивое дыхание.
  • Чувство учащенного сердцебиения, трепетания или стук сердца.

Большинство пациентов с миокардитом, которым была оказана помощь, «хорошо отреагировали на лекарства и отдых и быстро почувствовали себя лучше», отмечает CDC.

Тем не менее, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) активно изучает этот побочный эффект, прежде чем дать Moderna экстренное разрешение для детей в возрасте от 12 до 17 лет для получения укола, сообщила Moderna в воскресенье.

FDA заявило, что ему нужно больше времени, чтобы проверить, существует ли риск миокардита у некоторых подростков. Безопасность получателей вакцины имеет первостепенное значение», - говорится в заявлении Moderna. «Компания полностью привержена тесному сотрудничеству с FDA для поддержки их обзора и благодарна FDA за их усердие».

Агентство Moderna сообщило, что рассмотрение дополнительных исследований FDA может быть завершено не раньше конца года.

Сколько бустерных инъекций было сделано на данный момент в Великобритании?

Более восьми миллионов подходящих людей по всей Великобритании получили вакцину от COVID-19. За последние три дня было введено более 820 000 бустеров. По данным за понедельник, за выходные были сделаны сотни тысяч прививок, с пятницы было сделано более 820 000 прививок.

Люди, которые имеют право на лечение, также могут получить ревакцинацию в сотнях пунктов приема пациентов по всей стране с сегодняшнего дня, если с момента их второй дозы прошло шесть месяцев.

К группам повышенного риска относятся люди старше 50 лет, а также люди, живущие и работающие в домах престарелых.

На прошлой неделе было обновлено клиническое руководство, позволяющее назначать бустеры COVID-19 тем, кто подвержен наибольшему риску, раньше, если это имеет практический смысл.

Сюда входят жители домов престарелых, которые могли получить вторую дозу вакцины в разное время для вакцинации за один сеанс, если с момента введения второй дозы прошло пять месяцев.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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