Плюсы и минусы вакцинации детей против коронавируса взвешивают специалисты

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило вакцину Pfizer против COVID-19 для использования у детей в возрасте от 5 до 11 лет. Результаты клинических испытаний Pfizer показывают, что вакцина безопасна и эффективна для этой возрастной группы.
Это важное событие. Число инфицированных COVID-19 среди детей по всей Канаде растет, пишет Medical Xpress.
Теперь дело Министерства здравоохранения Канады, чтобы рассмотреть данные и решить, разрешить ли эту вакцину COVID-19 для детей. После того, как это будет разрешено в Канаде, Национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI) должен будет решить, рекомендовать ли вакцинацию всем детям этой возрастной группы. Возникает вопрос, как следует принимать это решение.
Принятие этического решенияКак моральный философ, который совместно исследовал этические вопросы, касающиеся вакцинации детей, я считаю, что ответить на этот вопрос важно по двум причинам.
Во-первых, каким бы ни было решение, принципы, на которых оно основано - и должны быть основаны, - должны быть ясными и прозрачными.
Во-вторых, этому вопросу в Канаде уделяется на удивление мало внимания, несмотря на то, что решение вакцинировать детей является вопросом науки и этики . Наука может прояснить некоторые затраты и преимущества вакцинации, но не может сказать нам, какие затраты и выгоды имеют значение и когда соотношение затрат и выгод является благоприятным.
К счастью, нет необходимости создавать процедуру принятия решения с нуля. Процедура, используемая Объединенным комитетом Великобритании по вакцинации и иммунизации (JCVI) при принятии решения о вакцинации здоровых детей в возрасте 12–15 лет в Великобритании, может дать важные уроки о том, чего не следует делать.
Риски и преимуществаНаиболее важным фактором является то, перевешивают ли преимущества вакцинации ее риски и в какой степени преимущества перевешивают риски. При их взвешивании JCVI опирался на то, что он назвал «перспективой здоровья».
Исходя из этой точки зрения, JCVI провел (в серии из публичных заявлений), что главные преимущества вакцинации против COVID-19 были предотвращением смерти, госпитализация, отделение интенсивной терапии (ОИТ) госпитализации и педиатрический синдром воспалительных мультисистемного (PIMS) или мультисистемный воспалительный синдром (МИС-С).
Основным вредом вакцинации были миокардит, или воспаление сердца, и перикардит, воспаление тонкого мешка, окружающего сердце, хотя они были редкими и «обычно самоограничивающимися и разрешались в течение короткого времени».
JCVI утверждала, что польза от вакцинации в этой возрастной группе лишь «незначительно больше», чем вред, и поэтому вакцинация не будет предлагаться всем членам этой группы.
NACI не согласился с этим, но не изложил этические принципы, на которые он опирался, рекомендуя вакцинацию детям в возрасте от 12 до 17 лет.
Решение JCVI не предлагать всем детям вакцинацию от COVID-19 было ошибочным во многих отношениях. (Позже это было отменено главными медицинскими работниками четырех стран Великобритании .) NACI сделает все возможное, чтобы избежать этих ошибок при принятии решения о вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Независимая научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (Independent SAGE, группа британских ученых, предлагающих независимые научные консультации по предотвращению COVID-19) выразила ряд опасений по поводу процесса принятия решений JCVI .
Одна из проблем заключается в том, как JCVI рассчитывал пользу от вакцинации, основываясь на этих расчетах на риске для населения всех детей смерти, госпитализации, госпитализации, госпитализации и т. Д. От инфекции COVID-19, а не на их рисках для детей. с подтвержденным заражением COVID-19.
Еще одно беспокойство, поднятое независимым SAGE, заключалось в том, что JCVI не указала, какую вакцину он рассматривал при изучении рисков, что вызывает серьезную озабоченность, поскольку частота сердечных воспалений после вакцины Moderna, по-видимому, выше, чем после вакцины Pfizer .
Прямые и косвенные выгодыНекоторые из других ошибок JVCI были связаны с оценочными суждениями, полагаясь на точку зрения здоровья при принятии решения. Однако JCVI не согласился с тем, что это включает.
Как уже отмечалось, JCVI упомянул предотвращение смерти, госпитализацию, прием в реанимацию и PIMS или MIS-C. Это не единственная польза для здоровья от вакцинации против COVID-19. Некоторые прямые и косвенные преимущества вакцинации для здоровья не были четко включены.
Прямые преимущества включают предотвращение длительного COVID - состояния, затрагивающего от 2 до 14 процентов детей, инфицированных COVID-19, - и потенциальных неврологических и когнитивных нарушений, вызванных инфекцией COVID-19.
Предотвращение негативных последствий для психического и физического здоровья, связанных с закрытием школ, ограничение занятий спортом и другими подобными видами деятельности, а также требования физического дистанцирования являются одними из косвенных преимуществ (хотя они были справедливо отмечены NACI в его рекомендации по вакцинации подростков). Эти последствия для здоровья важны при принятии решения о вакцинации.
Это известные риски и преимущества. Однако отказ JCVI рекомендовать вакцинацию всем детям в возрасте 12–15 лет был вызван неуверенностью в «величине потенциального вреда» вакцинации, включая миокардит.
Несмотря на то, что JVCI придавал значительный вес неизвестному вреду или неопределенности вакцинации, он не рассматривал потенциальные неизвестные преимущества вакцинации или неопределенность в отношении преимуществ. Не было причин исключать это. Неопределенность в отношении пользы, кажется, имеет такое же большое значение при рассмотрении профиля риска и пользы вакцинации COVID-19, как и неопределенность в отношении рисков. Это опять же имеет большое значение для этого решения.
JCVI допустила еще одну этическую ошибку, заявив, что вред вакцинации должен иметь больший вес (условно говоря), чем польза.
Нет веских причин придавать более высокую относительную ценность вреду по сравнению с пользой. Вред от вакцин не хуже вреда от COVID-19. Не похоже , чтобы быть правдой, что редок и, как правило, мягкий перикардит или миокардит, вызванный прививками хуже, чем перикардит или миокардит, вызванным (при большей частоте ) по COVID-19 инфекции. Это не согласуется с другими видами лечения, предназначенными для детей, для которых вред обычно не оценивается больше, чем польза.
Перспектива благополучияСо стороны JCVI было ошибкой принять решение о вакцинации детей от COVID-19 исключительно с точки зрения здоровья. Здоровье важно. Но это не единственная ценность в жизни детей. Здоровье является приоритетом, потому что без него многие другие важные преимущества - общение с друзьями, общение с родственниками, выполнение домашних заданий или уроки музыки - становятся гораздо более трудными, если не невозможными.
JCVI упомянул о положительном влиянии вакцинации на образование. Но он не учел эти преимущества при принятии решения о вакцинации детей от COVID-19.
Образовательные и другие преимущества, которые дает вакцинация детям, имеют большое значение и должны учитываться при принятии этого решения. Переход от точки зрения здоровья к перспективе благополучия включает в себя более широкий спектр преимуществ и защиты от вакцинации, включая безопасную и стабильную среду обучения, время, проведенное с большой семьей, спорт, музыкальные представления и многие другие вещи, которые делают жизнь счастливой и значимой для дети.
Принимая решение о вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет от COVID-19, регулирующие органы Канады должны полагаться как на здравую науку, так и на этические нормы. В частности, они должны учитывать все воздействия вакцинации на здоровье и благополучие в более общем плане; они должны учитывать неопределенный вред и пользу вакцинации; и они должны относиться к пользе и к вреду симметрично.
Это покажет, что вакцинация детей, с учетом всех обстоятельств, приносит пользу.