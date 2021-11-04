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Как мощное Новолуние 4 ноября 2021 года изменит судьбу каждого человека: три простых, но действенных ритуала СуперНоволуния в Скорпионе

7:22:3311/4/2021,ИЗЗИ DEIBE
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Зажгите свечу и посидите с ней несколько минут, визуализируя, в чем вы хотите, чтобы Новолуние помогло вам.

Это Новолуние здесь, чтобы помочь вам в поиске души, сдвиге, трансформации и алхимии.
Фото: Pexels

Новая Луна - это все о новом начале, а новолуние в этом месяце сосредоточено на том, чтобы противостоять вашим страхам и двигаться к тому, чего вы действительно хотите.
У каждого Новолуния своя тема, в зависимости от того, в каком знаке оно находится. Это Новолуние - таинственный и волшебный Скорпион, и оно поможет вывести на поверхность ваши глубокие внутренние чувства. Любопытно узнать, как отпраздновать Новолуние? Express.co.uk побеседовал с Лунным Наставником и автором Lunar Living: Working with the Magic of the Moon Cycle, Кирсти Галлахер ( @kirsty_gallagher_ в Instagram), чтобы узнать гороскоп на новолуние в четверг и три ритуала, которые нужно выполнить.
В четверг, 4 ноября, в 21:15 восходит новолуние в Скорпионе.

Несмотря на то, что она не видна в небе, эта Луна окажет серьезное влияние на нашу жизнь.

По словам Кирсти, это поможет нам «пробудить нашу внутреннюю силу и магию».

Наставник Луны сказал: «Будьте готовы! Это Новолуние - решающий, мощный поворотный момент в вашей жизни, который во многом изменит вашу жизнь».

Это Новолуние здесь, чтобы помочь вам в поиске души, сдвиге, трансформации и алхимии.

Кирсти объяснила: «Под этим Новолунием пора встретиться лицом к лицу со своими страхами, вывести свои тени на свет, превратить свою боль в страсть и найти глубокую любовь к себе, принятие себя и веру в себя, которые будут вести вас вперед.

«Человек, с которым вы вошли в сезон Скорпиона, уже не будет тем человеком, с которым вы уйдете. Вы готовы?"
Вы почувствуете, как накапливается энергия в дни, предшествующие Новолунию, начиная с Хэллоуина, когда Луна темная.

Кирсти сказала: «Луна, входящая в фазу темной луны на Хэллоуин, является идеальным знаком для того, что она хочет, чтобы мы делали в один из самых волшебных дней в году и приближались к Новолунию - уходили, отступали, отдыхали и размышляли.

«Это будет мощное время, чтобы встретиться со страхами, принять тени, исследовать свои подсознательные мысли и убеждения и раскрыть любые глубокие нежелательные чувства или истины, которые вы похоронили внутри себя. Под всем этим скрывается ваша истинная магия, внутренняя сила и мудрость».
Луна - не единственная астрологическая сила, направляющая нашу жизнь, Марс тоже сыграет свою роль на этой неделе.

Чтобы углубить этот поиск души и трансформацию, Марс - традиционный правитель Скорпиона - входит в Скорпиона за день до Хэллоуина и соединяется с Новолунием.

Кирсти сказала: «Марс, планета мотивации, вдохновения, драйва и желаний в Скорпионе, попросит вас исследовать ваши самые сокровенные внутренние желания, побуждения и страсти и действительно ли вы получаете то, чего хотите от своей жизни.

«Вы не сможете игнорировать глубокие интуитивные истины (вы, вероятно, уже давно знали) о вещах в вашей жизни, которые не работают, и о том, чего вы пытались избежать или от чего скрылись.

«Пришло время взглянуть правде в глаза. Доверять себе и тому, что вам показывают».
Эта Луна здесь, чтобы помочь вам подняться и подняться над страхами и вернуть себе свою силу и то, чего вы действительно хотите от жизни.

Под этой Луной вам станет ясно, где вы готовы подняться в своей силе.

Кирсти спросила: «Где тебе надоело жить во лжи или играть по мелочам?

«Вы позволяете своим страхам или тревогам по поводу мнения или ожиданий других людей сдерживать вас?

«Все начинается сейчас, в это Новолуние, с восстановления и вспоминания того, кто вы есть и чего хотите. Пора пробудить вашу внутреннюю силу и магию».

Ритуалы новолуния

Утверждения

Когда вы решили, чего хотите, создайте аффирмации, основанные на ваших целях.

Повторяйте их ежедневно на протяжении всего цикла, чтобы продолжать добавлять энергию к своим намерениям и воплощать их в жизнь.

Кирсти предлагает следующие примеры:


  • Моя идеальная работа приходит ко мне легко и без усилий
  • Я достоин и заслуживаю любви
  • Я доверяю своей интуиции путь

Кристаллы

Используйте кристаллы, чтобы усилить свои намерения и придать им больше силы.

Выберите кристалл, который соответствует вашим снам или кристалл, который резонирует с вами в данный момент, и держите его во время выполнения ритуалов.

По мнению экспертов, лазурит отлично подходит для новолуния в Скорпионе.

Зажечь свечу

Зажгите свечу и посидите с ней несколько минут, визуализируя, в чем вы хотите, чтобы Новолуние помогло вам.

Смотрите на пламя и делайте свои утверждения, прежде чем осторожно задуть пламя.

Кирсти сказала: «Представьте, что вы посылаете миру все свои пожелания Новолуния.

«Повторяйте это ежедневно в течение фазы Растущей Луны».

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