В Новосибирской области от коронавируса умер 42-летний мужчина и еще 13 пациентов

Коронавирус не собирается отступать и продолжает заражать все больше людей. На 4 ноября по Новосибирской области зарегистрировано 392 новых случая заражения коронавирусом, теперь в регионе 72 406 человек заразились за все время пандемии, 7 069 случаев - дети, об этом сообщили в региональном оперштабе.
Стало известно о выздоровлении 187 пациентов за сутки и 54 459 за все время наблюдений за инфекцией.
Смертельным исходом завершилось заражение у четырнадцати пациентов среди которых семь мужчин 42, 60, 67, 68, 71, 82 и 86 лет и семь женщин 52, 63, 66, 71, 75, 76 и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 435 человек.
В настоящее время в инфекционных отделениях больниц находятся 3 561 пациент с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него, среди них 57 - дети. В реанимационных отделениях продолжают оставаться 343 человека, из них 57 -на ИВЛ.
Всего в Новосибирской области сделано 2 769 422 теста на коронавирус. К медикам за сутки обратились 3 695 граждан региона с симптомами ОРВИ.
Справиться с распространением ковида можно при помощи вакцинации и ограничению общения граждан. В Новосибирской области после объявленных ранее нерабочих дней каникулы продлеваться не будут.