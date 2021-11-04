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«Уже готова к тюрьме»: Адвокат 18-летней студентки Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двоих детей в Солнцево, рассказал новые подробности дела

8:45:0211/4/2021,Дарья Костина
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16 июля в Москве произошло ДТП: студентка РАНХиГС на пешеходном переходе сбила семью из пяти человек. Удар пришелся на троих детей: один ребенок умер через несколько часов после аварии в больнице. Пятилетний мальчик умер на следующий день.

Валерия находится в СИЗО уже 5 месяецев. Фото: стоп-кадр с видео суда

Этим летом, 16 июля, в Москве произошло ДТП: 18-летняя студентка РАНХиГС Валерия Башкирова на пешеходном переходе на ул. Авиаторов сбила семью из пяти человек. Удар пришелся на троих детей: один ребенок умер через несколько часов после аварии в больнице. Пятилетний мальчик был доставлен в больницу на вертолёте с переломом основания черепа в состоянии комы. На следующий день после аварии, 17 июля, он скончался. Восьмимесячная девочка отделалась сотрясением мозга. Изначально была одна статья, по которой девушке предъявляли обвинение, но после того как пострадавшие мальчики скончались, суд переквалифицировал дело на пункт 5 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Девушку изначально отправили под домашний арест, но это вызвало волну возмущений, многие считали, что этому способствовали родственные связи студентки: мать студентки работала в строительном управлении ФСБ, а отец - личным водителем чиновника. Отец студентки ранее рассказывал, что авария с участием его дочери - случайность.

- Она вообще не выпивает. Телефон в сумке. Я когда звоню, она никогда не берёт трубку. Это был мой приказ. Это исключено. Неопытность. И не заметила из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю, это я проанализировал, - рассказывал тогда Эдуард Башкиров.

Экспертиза показала, что Валерия не находилась ни в алкогольном, ни в наркотическом опьянении. Однако позже московская прокуратура потребовала заменить меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. И вот уже почти 5 месяцев девушка находится в СИЗО. «Курьер.Среда» 4 ноября пообщался с адвокатом Валерии Альбертом Якубовым. Защитник Башкировой рассказал о самочувствии студентки. Известно, что суд, 16 октября, снова отправил Башкирову в СИЗО.

- Я был 20 октября у моей подзащитной. Чувствует себя нормально, условия там нормальные. Валерия занимается самообразованием, ведь взяли академ, а там, уже как жизнь сложится. Она настроена положительно, понимает, что условное наказание не получит, уже готова отбывать в тюрьме.

Также адвокат Валерии Башкировой рассказал, почему он и его подзащитная не надеются на уловное наказание.

- Я думаю, что условный срок не примет общество, моя подзащитная в СИЗО до 21 марта 2022 года будет. Есть сторона обвинения, но практика показывает, что будет реальный срок. Мы потерпевшим выплатили почти 3 млн рублей. Это все сбережения. Но они очень много денег хотят, такие суммы просто невероятны. Но у нас же студентка второго курса. Там - молодые люди, которые очень много денег хотят. Пока у нас только продление, но мы готовы к реальному сроку, - поделился адвокат Валерии Альберт Якубов.

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Какое максимальное наказание грозит Башкировой?

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