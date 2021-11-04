С Днем военного разведчика! Мужественно-нежные поздравления истинным защитникам России в праздник героев 5 ноября

Желаю на службе тебе продвиженья,
Не знать никогда от врагов пораженья.
Чтоб все, что ты делаешь, плоды принесло,
И чтобы всегда тебе в жизни везло.
Надежно хранятся пускай все секреты,
Признаньем заслуг сердце будет согрето,
А рядом — товарища самого верного,
Надежным чтоб тыл был. С Днем разведчика военного!
Разведчикам военным
В праздник шлю привет,
Вся жизнь ваша сплошная
Тайна и секрет.
Невидимого фронта
Вы воины, бойца,
Отчаянные парни,
Крутые вы спецы.
Желаю, чтобы ночь
Плащом вас укрывала,
Разведка информацию
Любую добывала.
Армии элита, разведчики страны,
Я желаю вам
Беречь мир от войны.
Праздник этот очень важный,
Мы поздравить вас хотим,
Всех разведчиков отважных,
Самых храбрых из мужчин!
Пожелаем вам удачи
В вашем деле непростом,
Чтоб все сложные задачи
Вы решали с мастерством!
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru