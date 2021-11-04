В Москве 15-летняя девочка забеременела через 9 месяцев после родов

15-летняя школьница из Москвы узнала, что ждет ребенка. Дело в том, что она еще только в марте родила сына и в настоящее время проживает с ним, матерью и младшим братом.
Неожиданная новость стала шоком для всех, сотрудники полиции после обращения медиков начали поиск предполагаемого отца ребенка.
Семиклассница воспитывает рожденного сына самостоятельно лишь с помощью матери, остается только догадываться, какой станет ее жизнь когда она перейдет в восьмой класс на следующий год.
В правоохранительных органах разыскали предполагаемого отца ребенка и задержали его, пишет РЕН ТВ.