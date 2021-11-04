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В Москве 15-летняя девочка забеременела через 9 месяцев после родов

10:20:2211/4/2021
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Семиклассница сходила на прием к гинекологу и ввергла в шок мать, с которой воспитывает своего новорожденного ребенка.

Семиклассница забеременела едва родив ребенка. Фото: Pixabay

15-летняя школьница из Москвы узнала, что ждет ребенка. Дело в том, что она еще только в марте родила сына и в настоящее время проживает с ним, матерью и младшим братом.

Неожиданная новость стала шоком для всех, сотрудники полиции после обращения медиков начали поиск предполагаемого отца ребенка.

Семиклассница воспитывает рожденного сына самостоятельно лишь с помощью матери, остается только догадываться, какой станет ее жизнь когда она перейдет в восьмой класс на следующий год.

В правоохранительных органах разыскали предполагаемого отца ребенка и задержали его, пишет РЕН ТВ.

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ребенокбеременностьсемиклассница
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