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Коронавирус не поражает клетки мозга, заявили ученые

10:33:2211/4/2021
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Об этом сообщили ученые из Германии и Бельгии.

Клетки мозга не страдают при ковиде. Фото: Pixabay.com

Ученые из Германии и Бельгии заявили, что вирус SARS-CoV-2 не поражает клетки мозга при заражении. Исследование проходило на потерю обоняния – аносмия. Экспертами было рассмотрено 85 случаев, в том числе пациенты, которые скончались через несколько дней после попадания вируса в организм.

По результатам исследования, поражение наступает в большой степени на сустентакулярные или поддерживающие клетки в носовой полости.

– Фактов, подтверждающих заражение сенсорных нейронов, мы не обнаружили, паренхиматозная ткань обонятельной луковицы тоже не была повреждена, –с ообщают врачи.

Петер Момбайрц – руководитель проекта из исследовательской группы общества Макса Планка во Франкфурте считает, что различие между поддерживающими клетками и обонятельными нейронами является критическим. А потерять обоняния человек может и при не затронутых обонятельных нейронах, лишившихся поддержки сустентакулярных клеток. Вкус и запах возвращаются к пациенту после регенерации поврежденной поверхности.

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исследованиякоронавирусобоняниеКовидУченые.
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