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Госдума обсуждает геномную экспертизу для мигрантов и преступников

11:08:5011/4/2021
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Вслед за мигрантами, которых собираются всех зарегистрировать на геномном уровне, пойдут правонарушители, а за ними и все граждане — пояснил парламентарий.

В Госдуме вскоре примут закон, по которому все мигранты пройдут геномную экспертизу. Фото: Flickr

В Госдуме обсуждается законопроект, по которому для въезжающих в страну и находящихся в ней мигрантов, будет прописана необходимость проведения геномной экспертизы. О судьбе законопроекта и будущем использования человеческих генов рассказал заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В интервью для «Интерфакса» он пояснил, что на мигрантах никто останавливаться не будет и поэтапный сбор генетического материала коснется всех граждан страны.

- Первый этап — для мигрантов, второй — для всех, кто совершает уголовные преступления, третий — для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше — будет видно. Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете — для всех, — сказал Выборный.

Как пояснил парламентарий, очень высока вероятность, что законопроект будет принят, после чего станет проще привлекать к ответственности граждан после совершения гражданами правонарушений.

При этом Выборный считает, что при наличии в базе данных геномного материала у граждан станет меньше желания совершать преступления из страха быть пойманным. Также он пояснил, что данная процедура поможет искать пропавших, определять личности погибших или потерявших память граждан.

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