Украина внесла Максима Галкина в список угрожающих национальной безопасности лиц

С 3 ноября 2021 года популярный российский юморист Максим Галкин стал представлять угрозу национальной безопасности Украины. О включении российского артиста в данный реестр стало известно из сообщения на сайте Министерства культуры Украины, принявшего данное решение после рекомендации СБУ.
В настоящее время в украинском «черном списке» уже 259 популярных людей из России. Формирование реестра неугодных для властей Украины российских артистов началось с 2015 года.
Олег Газманов, Валерия, Юлия Чичерина, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и многие другие стали представлять угрозу безопасности Украины, по мнению ее руководителей.