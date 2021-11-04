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04.11
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Украина внесла Максима Галкина в список угрожающих национальной безопасности лиц

12:24:3211/4/2021
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Минкульт страны принял решение о включении российского шоумена в данный реестр после представления СБУ.

Максим Галкин не сможет въехать на Украину. Фото: Instagram/maxgalkinru

С 3 ноября 2021 года популярный российский юморист Максим Галкин стал представлять угрозу национальной безопасности Украины. О включении российского артиста в данный реестр стало известно из сообщения на сайте Министерства культуры Украины, принявшего данное решение после рекомендации СБУ.

В настоящее время в украинском «черном списке» уже 259 популярных людей из России. Формирование реестра неугодных для властей Украины российских артистов началось с 2015 года.

Олег Газманов, Валерия, Юлия Чичерина, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и многие другие стали представлять угрозу безопасности Украины, по мнению ее руководителей.

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