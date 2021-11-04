Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
04.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новорожденную девочку подбросили в ковидный госпиталь под Омском

12:11:5411/4/2021
0

Врачи нашли ребенка на пороге больницы. Ребенок оказался вполне здоровым. Мать уже нашли. Сейчас выясняют, почему она решилась на такой шаг.

Была здорова и улыбалась: врач COVID-госпиталя рассказала о найденной девочке. Фото: Рixabay.com

Новорожденную девочку подбросили утром 3 ноября к ковидному госпиталю в поселке Саргатское Омской области. Главврач больницы Людмила Бычек рассказала, как все произошло.  Неизвестные положили ребенка на пороге, позвонили в дверь и ушли. Санитарка забрала девочку, после чего ее осмотрели врачи.

"Девочка, доношенная, 3300 кг. Симпатичная девочка, улыбалась нам. На ней была шапочка тепленькая, пеленка и теплое одеяло. Ребенок абсолютно здоров", - цитирует Бычек РЕН ТВ.

Минздраве Омской области отметили, что малышку родили часов 4-5 часов до того, как подкинули.

Свою проверку начала омская прокуратура. а полицейские оперативно нашли мать девочки. Это 32-летняя местная жительница. Сейчас выясняют, почему она решила таким образом избавиться от ребенка, почему соответствующие органы не оказали поддержку женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
подбросили ребенкапрокуратуранашли матьковидный госпиталь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как можно помочь матери?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Магнитная буря 4 ноября 2021: неожиданный геоудар нанесло Солнце нашей планете. Как пережить резкое изменение космической погоды, рассказываем5
Экстремальная магнитная буря 4 и 5 ноября 2021 года обрушится на землян: мощные вспышки происходят на Солнце
День матери-2021: Какие выплаты получат россиянки в Бердске, Новосибирске, Москве, Подмосковье и Петербурге 28 ноября
Пять регионов России продлили нерабочие дни за 24 часа: Называем их и сроки каникул на 4 ноября 2021 года

Последние новости

С Днем военного разведчика! Мужественно-нежные поздравления истинным защитникам России в праздник героев 5 ноября
12:15:37 11/4/2021
С Днем военного разведчика! Мужественно-нежные поздравления истинным защитникам России в праздник героев 5 ноября
Новорожденную девочку подбросили в ковидный госпиталь под Омском
12:11:54 11/4/2021
Новорожденную девочку подбросили в ковидный госпиталь под Омском
Ханука-2021: категорические запреты на праздник и сколько свечей зажигать. Как поздравить близких
12:00:51 11/4/2021
Ханука-2021: категорические запреты на праздник и сколько свечей зажигать. Как поздравить близких
В Новосибирской области из психбольницы сбежал опасный преступник с раздвоением личности
11:41:51 11/4/2021
В Новосибирской области из психбольницы сбежал опасный преступник с раздвоением личности
На курорте в Болгарии погиб россиянин: Его выловили в Черном море
11:30:11 11/4/2021
На курорте в Болгарии погиб россиянин: Его выловили в Черном море
Госдума обсуждает геномную экспертизу для мигрантов и преступников
11:08:50 11/4/2021
Госдума обсуждает геномную экспертизу для мигрантов и преступников
Непрерывные нерабочие дни в ноябре 2021: сколько они продлятся по приказу Владимира Путина и как будет оплачивать тем, кто трудится – положен ли двойной тариф
11:00:43 11/4/2021
Непрерывные нерабочие дни в ноябре 2021: сколько они продлятся по приказу Владимира Путина и как будет оплачивать тем, кто трудится – положен ли двойной тариф
БердскВ Краснодарском крае 12-летнего мальчика изнасиловали шваброй и принуждали к оральному сексу шесть друзей. Знакомая семьи рассказала о школьнике
10:52:30 11/4/2021
В Краснодарском крае 12-летнего мальчика изнасиловали шваброй и принуждали к оральному сексу шесть друзей. Знакомая семьи рассказала о школьнике
Коронавирус не поражает клетки мозга, заявили ученые
10:33:22 11/4/2021
Коронавирус не поражает клетки мозга, заявили ученые
Экс-тренер сборной России по биатлону Николай Князев скончался на 65-м году жизни
10:24:07 11/4/2021
Экс-тренер сборной России по биатлону Николай Князев скончался на 65-м году жизни