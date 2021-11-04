Новорожденную девочку подбросили в ковидный госпиталь под Омском

Новорожденную девочку подбросили утром 3 ноября к ковидному госпиталю в поселке Саргатское Омской области. Главврач больницы Людмила Бычек рассказала, как все произошло. Неизвестные положили ребенка на пороге, позвонили в дверь и ушли. Санитарка забрала девочку, после чего ее осмотрели врачи.
"Девочка, доношенная, 3300 кг. Симпатичная девочка, улыбалась нам. На ней была шапочка тепленькая, пеленка и теплое одеяло. Ребенок абсолютно здоров", - цитирует Бычек РЕН ТВ.
Минздраве Омской области отметили, что малышку родили часов 4-5 часов до того, как подкинули.
Свою проверку начала омская прокуратура. а полицейские оперативно нашли мать девочки. Это 32-летняя местная жительница. Сейчас выясняют, почему она решила таким образом избавиться от ребенка, почему соответствующие органы не оказали поддержку женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.