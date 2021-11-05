Напиток на завтрак для гипертоников: одна чашка снизит давление

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, начинает атаковать организм, но его воздействие обычно незаметно для глаз. К счастью, вы можете снизить гипертонию, просто выпив «одну» чашку популярного напитка для завтрака.
Высокое кровяное давление описывает силу давления крови на стенки кровеносных сосудов. Хотя ваше давление колеблется в течение дня, постоянно высокое кровяное давление заставляет стены укрепляться и сужаться. Это заставляет сердце работать сильнее, чтобы перекачивать кровь по телу. Со временем это может повысить риск сердечного приступа.
Разумные диетические решения могут эффективно снизить высокое кровяное давление, при этом показано, что определенные продукты снижают высокие показатели, пишет EXPRESS.
В исследовании, опубликованном в журнале SpringerLink, было показано, что апельсиновый сок - основной продукт завтрака - снижает гипертонию после «одной» чашки. Основная цель исследования заключалась в оценке влияния апельсинового сока с естественным содержанием гесперидина и апельсинового сока, обогащенного гесперидином, на артериальное давление.
Гесперидин - это растительное соединение, которое содержится в цитрусовых, таких как апельсиновый сок. В нескольких исследованиях соединение было связано со снижением артериального давления. Для исследования участники получали 500 мл/день контрольного напитка, апельсиновый сок или апельсиновый сок, обогащенный гесперидином, в течение 12 недель.
Исследователи обнаружили, что «разовая» доза (500 мл) апельсинового сока, обогащенного гесперидином, снижает систолическое артериальное давление с «более значительными изменениями после продолжительного лечения».
Какое систолическое артериальное давление?Артериальное давление записывается двумя числами. Систолическое давление (большее число) - это сила, с которой ваше сердце качает кровь по вашему телу. Диастолическое давление (меньшее число) - это сопротивление кровотоку в кровеносных сосудах. Оба они измеряются в миллиметрах ртутного столба (мм рт. Ст.).
«Как правило, высокое кровяное давление составляет 140/90 мм рт.ст. Или выше (или 150/90 мм рт.ст. Или выше, если вам больше 80 лет)», - поясняет NHS.
Организм здоровья продолжает: «Идеальным артериальным давлением обычно считается от 90/60 мм рт.ст. До 120/80 мм рт.ст.». Как указывается, артериальное давление у всех будет немного разным. «То, что для вас считается низким или высоким, может быть нормальным для кого-то другого».
Единственный способ узнать, есть ли у вас высокое кровяное давление, - это пройти тест на кровяное давление.
Согласно руководящим принципам общественного здравоохранения Великобритании, всем взрослым старше 40 лет рекомендуется проверять артериальное давление не реже одного раза в пять лет.
Сделать это легко, и это может спасти вам жизнь.
Вы можете проверить свое кровяное давление в нескольких местах, в том числе:
- На приеме у терапевта.
- В некоторых аптеках.
- Как часть вашей проверки состояния здоровья NHS.
- На некоторых рабочих местах.
Вы также можете самостоятельно проверить свое кровяное давление с помощью домашнего прибора для измерения кровяного давления.
Подобно круглосуточному или амбулаторному мониторингу, это может лучше отражать ваше кровяное давление.