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Магнитные бури 5 ноября 2021: Непредсказуемое Солнце приведет к длительным волнениям магнитосферы Земли

10:45:3811/4/2021,София Мальцева
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Ученые рассказывают почему у метеопатов ухудшается самочувствие.

Начало длительных геомагнитных возмущений было еще в конце октября. Фото: Pixabay.com

В очередной раз наша геомагнитная атмосфера будет волноваться. И не один день – по прогнозам, магнитные бури продлятся несколько дней подряд. Начало длительных геомагнитных возмущений было еще в конце октября. С небольшим перерывом, они снова вернулись 3 ноября. По предварительным прогнозам, планета попадет под влияние солнечных вспышек 5 ноября, вызвав геобурю силой 4 балла в 4 утра по новосибирскому времени. Такая обстановка продлится 3 часа, после чего сменится на трехбалльную бурю, а в 19.00 снова вернется буря в 4 балла.

Стоит отметить, что магнитные бури, которые, как мы уже знаем, вызывают у метеопатов плохое самочувствие. Однако, когда их длительность превышает несколько дней, то человеческий организм способен адаптироваться к новой обстановке.

Ученые рассказывают почему у метеопатов ухудшается самочувствие. Во время магнитных бурь у людей в организме замедляется капиллярный кровоток, от чего кровь становится гуще, повышая уровень холестерина. Возникает кислородный голод органов и тканей. Это также называется гипоксией, ее часто испытывают нервные окончания и мозг. Если волнения происходят несколько дней подряд, то у большинства людей могут адаптироваться, поэтому реакция на повторяющиеся возмущения у них практически не возникает.

Как чувствовали себя наши читатели:

- Голова болит, напряжение мышц головы и шеи. Штормит.
- Неважное самочувствие, болит голова, напряжение в шейном отделе.
- Дикая головная боль в области затылка началась.
- Ночью тахикардия накрыла.
- Ночью была бессонница, нервное состояние, внутренняя дрожь.

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