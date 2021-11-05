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04.11
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Что нельзя делать, если вы проснулись среди ночи?

9:30:3211/4/2021
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Тем, кто не может снова заснуть, не следует без надобности поворачиваться в постели.

Тот, кто просыпается посреди ночи, первым смотрит на часы. Фото: Pixabay

Почти каждый десятый немец регулярно страдает бессонницей. Стресс, рабочая нагрузка, беспокойство и шум - причины, по которым многие люди не отдыхают ночью. Чтобы снова заснуть, больные совершают много ошибок.

Не смотри на часы.

Тот, кто просыпается посреди ночи, первым смотрит на часы. Американский эксперт по сну Дженнифер Л. Мартин из Калифорнийского университета пишет в своем исследовании: «Люди сразу же задумываются о том, сколько еще они могут спать, прежде чем им придется встать». Но пострадавшие ставят себя в стрессовую ситуацию. А те, кто в стрессе, не могут заснуть, пишет Focus Online.

Обойтись без света.

Если вам нужно пойти в ванную, не включайте свет в комнате. Высвобождение мелатонина замедляется яркими лучами света. Это снижает его самый важный эффект, а именно - улучшение сна. Поэтому специалисты советуют использовать ночник только ночью, когда вы встаете с постели.

Не поворачивайте и не поворачивайте без надобности.

Тем, кто не может снова заснуть, не следует без надобности поворачиваться в постели. Приведи мозг к другим мыслям. Решите небольшой кроссворд или пролистайте журнал. Однако избегайте серфинга на смартфоне или работы на компьютере.

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