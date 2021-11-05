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04.11
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Что может вызывать повышение артериального давления? Шесть причин

10:00:1811/4/2021,Ванесса Чалмерс
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Показания артериального давления измеряются в приемном отделении терапевта, в некоторых аптеках и на некоторых рабочих местах.

Единственный способ узнать, есть ли у вас высокое кровяное давление - это измерять его - иногда раз в год, если вы относитесь к группе риска. Фото: Pixabay

Около каждого третьего взрослого британца страдает этим заболеванием, но половина из них понятия не имеет.

Высокое кровяное давление - серьезное заболевание, повышающее риск смерти и множества вредных проблем со здоровьем.
Единственный способ узнать, есть ли у вас высокое кровяное давление, - это измерять его - иногда раз в год, если вы относитесь к группе риска, пишет The SUN.

Итак, что вызывает высокое кровяное давление - также известное как гипертония - и может ли это означать, что вам нужно срочно пройти обследование?

Во-первых, проще всего объяснить, что такое артериальное давление.

Давление в артериях способствует циркуляции крови по телу.

Он повышается и понижается в течение дня, но если он постоянно высокий, это проблема.

Это означает, что сердцу приходится сильнее перекачивать кровь по телу, что может привести к разного рода проблемам.

Когда давление слишком велико, артерии могут потерять эластичность и стать жесткими или узкими.

Это позволяет жирному материалу блокировать их и вызывать сердечные приступы и инсульты , иногда со смертельным исходом.

Давление на стенки артерий также может повредить органы с такими осложнениями, как потеря зрения, деменция, сердечная недостаточность, аневризма и заболевание почек.

Высокое кровяное давление является одной из основных причин смерти, несмотря на то, что его можно в значительной степени предотвратить и лечить.

Его часто называют «тихим убийцей».

Что вызывает повышенное кровяное давление?

Врачи могут быть не в состоянии определить точную причину высокого кровяного давления, потому что может присутствовать множество факторов риска.

Некоторые люди более склонны к повышению артериального давления из-за наличия «факторов риска».

К неизменным факторам риска относятся:


  • Возраст - если вам больше 65 лет
  • Семейный анамнез - если есть родственник с повышенным артериальным давлением
  • Этническая принадлежность - если вы чернокожего африканца или чернокожего карибского происхождения.

Социально-экономический статус - если вы живете в неблагополучном районе

Однако многие факторы риска можно оспорить.

Внесение изменений в образ жизни может помочь снизить риск повышения артериального давления, даже если все шансы против вас, например, потому что вам больше 65 лет.

«У большинства людей высокое кровяное давление развивается из-за их диеты, образа жизни или состояния здоровья», - говорится в сообщении British Heart Foundation.

Лишний вес

Избыточный вес заставляет сердце работать сильнее, чтобы перекачивать кровь по телу, что может повысить кровяное давление.

Национальная служба здравоохранения заявляет, что если вам действительно нужно немного похудеть, стоит помнить, что простая потеря нескольких килограммов сильно повлияет на ваше кровяное давление и общее состояние здоровья.

Плохая диета и отсутствие физических упражнений

Если вы не едите здоровую пищу , вы рискуете заболеть гипертонией.

Слишком много соли - особая проблема, потому что чем больше вы едите, тем выше будет давление в крови.

Сосредоточьтесь на диете с низким содержанием насыщенных жиров, соли и сахара, уделяя особое внимание клетчатке, цельнозерновому рису, хлебу и макаронам, а также большому количеству фруктов и овощей.

Физические упражнения помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов, а также поддерживать стабильный вес.

Употребление слишком большого количества алкоголя или кофе

По данным NHS, регулярное употребление слишком большого количества алкоголя может со временем поднять ваше кровяное давление.

И имейте в виду, что алкоголь содержит калории и может способствовать нежелательному увеличению веса - фактору риска высокого кровяного давления.

В рекомендациях Главного медицинского директора Великобритании (CMO) о низком риске употребления алкоголя рекомендуется, чтобы люди не должны регулярно выпивать более 14 единиц в неделю, чтобы снизить риск для здоровья от алкоголя.

Следует также поддерживать безопасный уровень кофеина - более четырех чашек кофе в день может привести к гипертонии, заявляет Национальная служба здравоохранения.

Любителей кофе и чая предупреждают, что им следует следить за кофеином из других источников, например, с энергетическими напитками.

Курение

Курение приводит к тому, что стенки артерий становятся липкими и сужаются.

Это предотвращает отток крови, что может привести к сердечному приступу или инсульту.

Хотя это не является прямой причиной высокого кровяного давления, оно может вызвать мгновенное повышение давления, частоту сердечных сокращений и снизить количество кислорода, попадающего в клетки организма. Известно, что он опасен для системы кровообращения.

Не высыпается 

Исследования показали, что регулярный недостаток сна может привести к повышению артериального давления.

Считается, что сон помогает вашему телу контролировать гормоны, необходимые для регулирования стресса и метаболизма, говорят в клинике Майо.

Со временем недостаток сна может вызвать колебания гормонов, что приведет к повышению артериального давления и другим факторам риска сердечных заболеваний.

Когда вы спите, снижается артериальное давление. Проблемы со сном означают, что ваше кровяное давление остается высоким в течение более длительного периода времени.

Условия и лекарства

Иногда у небольшого числа людей врачи могут найти точную причину высокого кровяного давления, и это может помочь им вылечить его.

По данным NHS, примерно в 1 из 20 случаев высокое кровяное давление возникает в результате какого-либо заболевания или приема определенных лекарств.

К состояниям или лекарствам, которые приводят к повышению артериального давления, относятся:

  • Болезнь почек.
  • Диабет.
  • Долгосрочные инфекции почек.
  • Обструктивное апноэ во сне.
  • Гормональные проблемы, такие как недостаточная активность щитовидной железы.
  • Волчанка.
  • Беременность.
  • Противозачаточная таблетка.
  • Рекреационные наркотики.

Вы в опасности?

Высокое кровяное давление обычно не имеет никаких симптомов, поэтому важно регулярно проверяться.

По данным Национальной службы здравоохранения, здоровые люди старше 40 лет должны проверять свое кровяное давление не реже одного раза в пять лет.

Но это следует делать один раз в год, если у вас есть какие-либо из факторов риска, описанных выше.

Показания артериального давления измеряются в приемном отделении терапевта, в некоторых аптеках и на некоторых рабочих местах.

Людям в возрасте от 40 до 74 лет в Англии также будет предложено чтение в рамках их проверки состояния здоровья NHS.

Вы также можете измерить артериальное давление дома с помощью домашнего набора для тестирования.

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