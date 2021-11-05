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Почему женщинам нельзя есть в одиночестве? Исследование врачей

10:30:3111/4/2021,по Северо - Американскому обществу менопаузы
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Протоколы социального дистанцирования, введенные в ответ на пандемию коронавируса, еще больше ограничили прием пищи вместе с другими людьми.

Исследователи пришли к выводу, что пожилые женщины, которые ели в одиночестве, имели более низкие знания о питании и потреблении пищи. Фото: Pixabay

По мере того как женщины стареют, их риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) превышает мужской в ​​основном из-за снижения уровня эстрогена, регулирующего функцию сосудов. В результате большое количество исследований сосредоточено на различных факторах риска. Новое исследование показывает, что прием пищи в одиночку может способствовать повышению риска сердечных заболеваний у пожилых женщин. Результаты исследования опубликованы сегодня в менопаузе , журнал североамериканского общества менопаузы (NAMS), пишет Medical Xpress.

В рамках общих усилий по снижению заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями растет осведомленность о привычках здорового питания; тем не менее, в предыдущих исследованиях важность наличия компаньона по еде в значительной степени упускалась из виду. Недавние изменения в обществе означают, что больше людей, чем когда-либо, едят в одиночестве. Некоторые из основных причин включают рост числа домохозяйств, состоящих из одного человека. Протоколы социального дистанцирования, введенные в ответ на пандемию COVID19, еще больше ограничили прием пищи вместе с другими людьми. Кроме того, мобильные платформы для служб доставки еды стали более популярными, что еще больше мотивирует людей есть в одиночестве.

Поскольку все больше людей едят одни, возникают проблемы со здоровьем. В предыдущем исследовании сообщалось, что более высокая частота одного только приема пищи связана с более высоким риском абдоминального ожирения и повышенного артериального давления. При приеме пищи в одиночку люди, как правило, едят быстрее, что часто приводит к увеличению индекса массы тела, окружности талии, артериального давления и уровня липидов в крови, что может повысить риск метаболического синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний.

Само по себе питание также может повлиять на психическое здоровье и считается фактором риска депрессии, что также связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя эти данные свидетельствуют о том, что питание в одиночку является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых женщин, лишь в нескольких исследованиях изучалась взаимосвязь между приемом пищи в одиночку и распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи в этом исследовании с участием почти 600 женщин в менопаузе в возрасте старше 65 лет стремились сравнить поведение в отношении здоровья и статус питания между пожилыми женщинами, которые едят в одиночку, и теми, кто ест вместе с другими, и изучить взаимосвязь между одним приемом пищи и распространенностью ССЗ и его факторами риска в пожилые женщины.

На основании результатов этого исследования исследователи пришли к выводу, что пожилые женщины, которые ели в одиночестве, имели более низкие знания о питании и потреблении пищи. В частности, было обнаружено, что пожилые женщины, которые ели в одиночестве, потребляли меньше энергии, углеводов, пищевых волокон, натрия и калия, чем те, кто ели вместе с другими. Кроме того, пожилые женщины, которые ели в одиночку, в 2,58 раза чаще страдали стенокардией - типом боли в груди, вызванной снижением притока крови к сердцу и симптомом ишемической болезни сердца. Эти результаты указывают на ценность просвещения по вопросам питания и скрининга сердечно-сосудистых заболеваний для пожилых женщин, которые в основном едят в одиночестве.

Результаты исследования опубликованы в статье «Связь между приемом пищи и сердечно-сосудистыми заболеваниями у пожилых женщин: перекрестное исследование данных KNHANES 2016».

"Это исследование показывает, что пожилые женщины, которые едят в одиночестве, с большей вероятностью страдают симптомами сердечных заболеваний. Они также чаще становятся вдовами, имеют более низкий доход и более низкое питание. Эти результаты не удивительны, учитывая более низкий социально-экономический статус и социальную изоляцию. способствуют более низкому качеству жизни, более частым случаям депрессии и ухудшению здоровья. Учитывая, что женщины живут дольше мужчин, поиск способов для социально изолированных пожилых женщин участвовать и налаживать значимые социальные связи может не только улучшить их питание, но и улучшить их общее состояние. здоровье, одновременно сокращая расходы на здравоохранение », - говорит доктор Стефани Фобион, медицинский директор NAMS.

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едаодиночествоздоровое питание
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