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04.11
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Как сохранить зрение при диабете?

11:00:2311/4/2021
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Многие люди долго бессимптомно болеют диабетической ретинопатией. К моменту появления симптомов могут быть значительные повреждения.

Зрение- одно из важнейших органов чувств. Фото: Pixabay

Управлять диабетом может быть непросто, но ваши глаза могут вас за это поблагодарить.

Диабетическая ретинопатия - это осложнение диабета, которое повреждает кровеносные сосуды сетчатки, что часто приводит к потере зрения и слепоте. Заболевание встречается более чем у половины людей с диабетом.

От него страдают почти 8 миллионов американцев, и ожидается, что к 2050 году это число удвоится, согласно сообщению Американского общества специалистов по сетчатке глаза (ASRS), приуроченному к месяцу осведомленности о диабетической болезни глаз в ноябре, пишет Medical Xpress.

«С новыми технологиями, которые помогают в ранней диагностике и прорыве в лечении, мы вступили в новую эру, в которой никто с диабетом не должен страдать от разрушительных последствий диабетической ретинопатии» , - сказал президент ASRS доктор Филип Ферроне в пресс-релизе общества.

«Обладая большей осведомленностью об этом заболевании, в том числе об общих факторах риска и симптомах, за которыми следует следить, каждый, кто страдает диабетом, может получить информацию, необходимую для сохранения зрения», - добавил Ферроне.

Любой человек с диабетом, в том числе диабетом типа 1, типа 2 и гестационным диабетом, подвержен риску развития диабетической ретинопатии. Чем дольше человек болеет диабетом, тем выше его риск. К другим факторам, увеличивающим риск, относятся: плохой контроль уровня сахара в крови с течением времени; высокое кровяное давление ; болезнь почек; высокий уровень холестерина; и беременность.

Многие люди долго бессимптомно болеют диабетической ретинопатией. К моменту появления симптомов могут быть значительные повреждения.

Симптомы могут включать: нечеткое или искаженное зрение; трудности с чтением; пятна или «плавающие помутнения» в вашем видении; тень в поле зрения; внутриглазное давление; трудности с цветовосприятием. Людям с любым из этих симптомов следует как можно скорее пройти обследование.

Лечение диабетической ретинопатии включает интравитреальные (внутриглазные) инъекции, лазерное лечение и хирургическое вмешательство.

Люди с риском диабетической ретинопатии могут защитить свое зрение путем: контроля уровня сахара в крови, артериального давления и холестерина; поддержание здорового веса; прием всех прописанных лекарств от диабета; регулярное обследование расширенной сетчатки; отказ от курения; и оставаться активным.

«От сосредоточения внимания на привычках здорового образа жизни до того, чтобы сделать регулярные обследования расширенной сетчатки приоритетом, есть много способов, которыми люди с диабетом могут поддерживать отличное зрение на всю жизнь», - сказал Ферроне.

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