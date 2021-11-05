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Пять самых опасных дней в ноябре 2021 года: точные даты, время, особенности и что категорически запрещено делать

12:00:0711/5/2021
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Неблагоприятные дни могут крайне сильно повлиять на человеческую жизнь. Для этого нужно как следует подготовиться к их наступлению.

Неблагоприятные дни коснутся всей Земли. Фото: Pxfuel.com
Неблагоприятные дни коснутся всей Земли. Фото: Pxfuel.com

Каждый месяц приносит с собой как нечто хорошее, так и нечто плохое. Ноябрь не стал исключением, приведя с собой как дни силы, так и неблагоприятные дни, которые могут достаточно сильно сказаться на самочувствии и делах каждого жителя Земли. Когда наступят эти дни и как они могут повлиять на нас?

Расписание неблагоприятных дней в ноябре 2021 года.

8 ноября — это время знаменует опасность для физической и интеллектуальной активности. Велик риск переутомления и возникновения конфликтов как с близкими людьми, так и с коллегами по работе или прохожими.

10 ноября — в этот день стоит быть более бдительным во всех своих делах. Аккуратность поможет обойти стороной беды и негативные эмоции, поскольку буквально все будет валиться из рук, если отвлечься хотя бы на секунду.

19 ноября — такой период создаст ряд недоразумений и споров среди многих людей. Именно в этот день вырастет упрямство. Для решения проблем стоит ограничиться собственными силами.

29 ноября — людям стоит избегать лишнего проявлений своих эмоций, так как запас чувств в этот день будет крайне низок, что может привести к переутомлению и дальнейшей апатии ко всему происходящему.

30 ноября — день всеобщего хаоса. У многих людей исчезнет позитив, который заменится агрессией и нетерпимостью. Лучше всего временно ограничить взаимодействие с обществом, чтобы не попасть под горячую руку.

Вышеперечисленные дни являются худшими датами этого месяца. В них стоит быть особо осмотрительным, чтобы не стать жертвой обстоятельств.

Отметим, что существуют и иные неблагоприятные дни, которые можно определить благодаря лунному календарю. В такие дни зачастую нельзя заниматься тем или иным делом, чтобы не огорчиться от негативного результата. Но также лунный календарь может порадовать любого желающего и благоприятными периодами, в которые любое дело пойдет в гору, а всякое начинание будет делаться с удовольствием.

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советыпланетанеблагоприятные дни
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