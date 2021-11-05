Можно ли 6 ноября 2021 года убираться и солить капусту в Дмитриевскую родительскую субботу?

В ноябре у православных христиан приходится особенный день 6 ноября. В эту субботу верующие отмечают Дмитриевскую родительскую субботу. Название этого дня происходит от праздника в честь Дмитрия Солунского. Поминовение усопших в этот день было установлено князем Дмитрием Донским после тяжелой и кровопролитной битвы на Куликовом поле. После возвращения из этой битвы князь посетил Троице-Сергиеву Лавру, где было совершено поминовение всех погибших воинов. Спустя время в церкви в этот осенний день стали поминать всех почивших православных христиан, братьев и сестер по вере – в календаре это Дмитриевская родительская суббота.
В этот день в храмах совершаются особые богослужения - панихиды. Панихида (в переводе с греческого "всенощная") представляет собой заупокойное богослужение, на котором люди молятся об упокоении усопших и просят Господа простить усопшим их грехи и проявить к ним благодать.
После церковной службы люди обычно посещают кладбище, где убираются на могилах близких и родных. Некоторые христиане приглашают на кладбище священника, который читает молитву об усопшем.
Когда на кладбище проходит ритуал поминовения, то верующие приезжают домой, чтобы продолжить вспоминать умерших близких за поминальным столом. В этот день родственники собираются вместе, а на столе обязательно должны быть любимые блюда усопших.
По церковным правилам, 6 ноября нет запрета на уборку или посол капусты. В этот день специально убираются на могилках, поэтому работать можно.