Что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу: как правильно поминать близких, как подать поминальную записку в церкви для прочтения на панихиде

По церковной традиции субботний день считается подходящим временем для поминовения усопших солдат в Куликовской битве в 1380 году. Считается, что в памятный день пророчество святого Сергия Радонежского, о победе князя Димитрия Донского, которая стоила очень дорого. Из 150-тысячного народного ополчения с поля боя вернулось только 40 тысяч. Однако с этого момента Русь начала жить надеждой об освобождении от ордынского ига.
Когда Дмитрий вернулся в Москву, то приказал отслужить панихиду по усопшим воинам. Все храмы Руси прочли панихиды об усопших солдат, известных и неизвестных, которые положили свои головы за Русь, за веру православную.
Со временем установленный обычай немного поменялся. До молитвы по воинам погибшим, стали молиться об усопших родных и всех верующих. С тех пор “Дмитриевскую субботу” стали называть и родительской.
При этом в родительский день существует ряд запретов, которые не следует нарушать. Например, священнослужители не поминают самоубийц. Это запрещено делать ни в один церковный праздник года, поскольку самоубийство считается одним из страшных грехов. Убивая себя, человек как бы изгоняет себя из христианства, отрекается от покровительства Бога. Поэтому ни в Дмитриевскую родительскую субботу, ни в любой другой поминальный день за самоубийц нельзя писать записки и ставить свечи в церкви. За них можно только молиться дома своими словами, подать милостыню и сделать какую-то другую доброе дело в их честь.