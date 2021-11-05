Погода в Бердске 5 ноября 2021: временное потепление вернется в город в эту пятницу

5 ноября в Бердске температура воздуха повысится на несколько градусов. С утра в городе установится -9 градусов, а в обед потеплеет до -7 градусов. Ветер подует юго-западный 5,7 м/с. При относительной влажности воздуха 76%. Атмосферное давление повысится до 766 мм ртутного столба. В течение дня ожидается небольшой снег.
5 ноября отмечается народны праздник Яков день. В этот день люди устраивали "пчелиные игры" - ели мед и изображали жужжание пчел. Крестьяне верили, что это поможет собрать достойный урожай меда в следующем году.
Кроме этого, 5 ноября ломали на части пирог, оставшийся от празднования Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, и разбрасывали эти кусочки по земле. Это нужно было для того, чтобы задобрить землю, что гарантировало хороший урожай в следующем году.
В Яков день «закармливали» землю. Разбрасывали по полям остатки пирога с праздника Казанской Божьей матери, чтобы привлечь птиц. По поверью, пение и громкое чириканье веселит землю, и она затем радует людей богатым урожаем.