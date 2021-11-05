Какой сегодня церковный праздник 5 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 5 ноября 2021 годаАпостола Иакова, брата Господня по плоти
Перенесение мощей праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца
Народные праздники и приметыДень Якова
В этот день почитают память Апостола Иакова, который считался покровителем мужской работы. По народным традициям в этот день пчеловоды ели мед и подражали жужжанию пчел, чтобы следующий год был урожайны. Конюхи проверяли и чинили упряжь. Проводились последние заготовки дров к зиме. Девушки наблюдали за трудолюбием и мастерством парней, выбирая будущего жениха.
Люди в этот день обращали внимание на погоду. Если выпадал снег, который не таял, зима должна была быть мягкой, а лето теплым и урожайным.
ПриметыЕсли в плохую погоду тучи на закате окрашиваются в яркий цвет, то ожидайте непогоды и дальше.
Если в этот день дождь – к обильному урожаю следующего года.
Юго–западный ветер при низком, медленно повышающемся атмосферном давлении и мелком дожде – к продолжению ненастья.
Снега надует – хлеба прибудет.
С первого снега сорок дней до зимы, со второго – сама зима.
Источник: my-calend.ru