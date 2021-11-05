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Какой сегодня церковный праздник 5 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:5411/4/2021
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Девушки наблюдали за трудолюбием и мастерством парней, выбирая будущего жениха.

Проводились последние заготовки дров к зиме. Фото: Pixabay.com

Православные праздники 5 ноября 2021 года

Апостола Иакова, брата Господня по плоти
Перенесение мощей праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца

Народные праздники и приметы

День Якова
В этот день почитают память Апостола Иакова, который считался покровителем мужской работы. По народным традициям в этот день пчеловоды ели мед и подражали жужжанию пчел, чтобы следующий год был урожайны. Конюхи проверяли и чинили упряжь. Проводились последние заготовки дров к зиме. Девушки наблюдали за трудолюбием и мастерством парней, выбирая будущего жениха.

Люди в этот день обращали внимание на погоду. Если выпадал снег, который не таял, зима должна была быть мягкой, а лето теплым и урожайным.

Приметы

Если в плохую погоду тучи на закате окрашиваются в яркий цвет, то ожидайте непогоды и дальше.
Если в этот день дождь – к обильному урожаю следующего года.
Юго–западный ветер при низком, медленно повышающемся атмосферном давлении и мелком дожде – к продолжению ненастья.
Снега надует – хлеба прибудет.
С первого снега сорок дней до зимы, со второго – сама зима.

Источник: my-calend.ru

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