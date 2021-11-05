Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 ноября 2021 в России и мире

• День военной разведки (День военного разведчика)
• День рассматривания старых фотографий
• День рождения Останкинской телебашни
• День памяти святого апостола Иакова, брата Господня
• Всемирный день осведомлённости о проблеме цунами (World Tsunami Awareness Day)
• Международный день менеджеров-волонтёров (International Volunteer Managers Day)
• Зороастрийский праздник Апам-Напата
• День благодарности пончику (National Doughnut Appreciation Day) - США
• День рыжих (National Redhead Day, National Love Your Red Hair Day) - США
• День посадки деревьев (Arbor Day) - Самоа
• День китайской еды на вынос (National Chinese Take-out Day) - США
• День перьевой ручки (Fountain Pen Day) - США
• День «Любите своего адвоката» (National Love Your Lawyer Day) - США
• День разведывательных войск - Армения
• День пороха (National Gunpowder Day) - США
• День американского футбола (American Football Day) - США
• Ночь Гая Фокса, Ночь костров (Guy Fawkes Night, Bonfire Night) - Великобритания
• День банковского перевода (Bank Transfer Day) - США
• День внешней разведки - Казахстан
• День португальского языка (Dia Nacional da Lingua Portuguesa) - Бразилия
• День коммерческого телевещания (Commercial TV Broadcast Day) - США
• День независимости Колона (Dia de Colon) - Панама
• День флага - Сан-Томе и Принсипи
• День революции, День Негроса (Negros Revolution Day) - Филиппины
• День Пуно (Puno Day) - Перу
• «Пятница Джерси» (National Jersey Friday) - США
• День рождения Султана Перака (Birthday of the Sultan of Perak) - Малайзия
• Праздник «Говардхан Пуджа» (Govardhan Puja) - Индия
• День дров (Firewood Day) - США
• День признательности представителям медицинских наук (National Medical Science Liaison Awareness and Appreciation Day) - США
• Именины у Якова, Николая, Владимира, Александра, Емельяна, Игната, Максима, Елисея, Ивана, Петра
• День Якова (Яков Гужник)
Важные события• 5 ноября 1919 года образован Военный университет Министерства обороны РФ (ВУМО)
• 5 ноября 1929 года в Москве открылся первый в СССР планетарий
• 5 ноября 1935 года начался выпуск настольной игры «Монополия»
Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru