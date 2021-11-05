Лунный календарь стрижек на 2022 год: благоприятные и неблагоприятные дни каждого месяца

Многим красавицам в определенный момент хочется обновить свой стиль и внешний вид. Часто выбор падает именно на стрижку волос или радикальное изменение прически. Однако часто представительницы прекрасного пола сомневаются, стоит ли так сильно изменять свою внешность и как правильно выбрать день для такого важного дела. В вопросах красоты и смены имиджа очень сильно может выручить лунный календарь. Он помогает определить наиболее благоприятные дни для стрижки, покраски и прочих процедур с волосами.
Лунный календарь стрижек на 2022 год.
Январь.
Лучшее время для стрижки, если вы поскорее хотите заново отрастить свои волосы. Энергия первого месяца года ускорит рост волос, сделает их сильными и густыми.
Благоприятные дни: 3, 4, 6, 8, 11-13, 15, 18-20, 22, 23.
Неблагоприятные дни: 1, 2, 5, 10, 14, 17, 24, 30.
Февраль.
Февральская стрижка поможет обладательницам прекрасных вопрос взбодриться и привести поврежденные в локоны в норму, напитать их витаминами и вылечить. Также благоприятное время для тщательного ухода за волосами.
Благоприятные дни: 2, 7-10, 15, 16, 21.
Неблагоприятные дни: 3-6, 11, 13, 18, 19, 25, 28.
Март.
Смена прически в первый месяц весны поможет вам привлечь любовь и обрести гармонию с собой. Вместе с цветением и сменой прически вы почувствуете свободу от всех тяготящих проблем.
Благоприятные дни: 3, 6-8, 12, 14, 17, 26.
Неблагоприятные дни: 1, 2, 5, 9-11, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 29, 31.
Апрель.
Апрель любит яркие и неординарные прически и цвета волос, интересные и радикальные стрижки. Если вы решились на подобное изменение внешности, то не раздумывайте долго и действуйте.
Благоприятные дни: 2-4, 6, 7, 11, 13, 14, 21, 30.
Неблагоприятные дни: 1, 8, 17, 24, 29.
Май.
Смена образа и стрижка помогут вам выйти из кокона, почувствовать облегчение и настроиться на предстоящий летний отдых. В это время не стоит окрашивать волосы в яркие цвета иначе вы рискуете их повредить или пересушить.
Благоприятные дни: 1, 2, 4, 10-12, 14, 21, 31.
Неблагоприятные дни: 3, 5-8, 15, 17, 26-29.
Июнь. Двери в лето открыты, а это значит что пора повышать свою самооценку, отдаться летней жаре и цвету. Окрасьте волосы в яркие цвета или тотально измените стиль своей прически. Очень скоро вы заметите, что количество комплиментов прибавиться, а люди не смогут отвести от вас глаз. Благоприятные дни: 1, 4-8, 30. Неблагоприятные дни: 2, 3, 9, 11-13, 19, 29.
Июль.
Смена прически в июле поможет вам скоро обрести счастье и финансовое благополучие. Самое главное — слушайте свое сердце и не бойтесь рисковать, ведь в любом случае вы будете выглядеть превосходно.
Благоприятные дни: 1-5, 13, 21, 29, 30.
Неблагоприятные дни: 15, 17, 24.
Август.
На стрижку в августе лучше ходить только к проверенным специалистам, иначе вы рискуете подпортить себе настроение перед наступающей осенью.
Благоприятные дни: 1-4, 8-10, 17, 18, 28, 29, 31.
Неблагоприятные дни: 5, 7, 14.
Сентябрь.
Яркий образ в сентябре будет очень кстати, чтобы привлечь к себе удачу и хорошую финансовую прибыль. Однако не переборщите и старайтесь вводить изменения не слишком резко. Начните с чего-то одного.
Благоприятные дни: 5-8, 14, 17, 27, 29.
Неблагоприятные дни: 4, 11, 18.
Октябрь.
Если вы хотите привлечь в свою жизнь приятные перемены и внести перчинки в свою жизнь, новых впечатлений, то октябрь прекрасно вам подходит. Смело меняйте имидж, потому что в последствии вы будете в восторге от своего решения.
Благоприятные дни: 2, 4, 6, 19, 22, 26, 27, 30, 31.
Неблагоприятные дни: 14, 23, 28.
Ноябрь.
Перед подступающими холодами лучше набраться оптимизма и положительной энергии, потому смена прически в этот период будет очень кстати.
Благоприятные дни: 1, 5, 7, 15, 16, 21, 26, 27.
Неблагоприятные дни: 8, 13, 30.
Декабрь.
Перед новогодними праздниками и во врем них все хотят выглядеть неотразимо, поэтому смена прически будет лучшим решением. Однако важно понимать, что ударяться в крайности будет не лучшим решением. Постарайтесь выбирать не слишком радикальные стрижки.
Благоприятные дни: 8, 13, 30.
Неблагоприятные дни: 9, 11, 18, 29, 31.