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В Новосибирске коллекторы угрожали взорвать школу за задолженности

4:42:1911/5/2021
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Женщина погасила долг, но выбивателей денег это не устроило.

Угрожают подорвать школу за долги. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске местная жительница пожаловалась на сотрудников одной из организаций, занимающейся выдачей микрозаймов. По ее словам, коллекторы обещали подорвать школу, в которой работает ее мать. Сообщается, что компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, но к ней имеет отношение Новосибирец. По предварительной информации, он владеет филиалом.

Наталья взяла долг в компании "Деньги на Дом" 15 тыс. рублей. После чего закрыла все обязательства перед организацией в должные сроки и с процентами: 19 тыс. рублей. Однако через некоторое время с девушкой связались коллекторы и потребовали с нее еще 23 тыс. рублей.

– Они мне угрожают, матерятся, говорят, что могут пострадать мои родственники, а недавно заявили, что если я напишу заявление в полицию, то подорвут школу №207, в которой работает моя мать. Я сразу поехала писать заявление в отдел, – сообщает девушка.

Мать девушки, работающая в учебном заведении, рассказала, что ее коллег и даже директора школы поставили на обзвон на 23:00.

– Звонят всем, каждые 10 минут, на меня уже коллеги не так смотрят, я же не являюсь должником, – сообщила женщина.

До апреля 2021 года директором организации был житель Новосибирска Алексей Бабякин, который сейчас является владельцем другой финансовой организации ООО «Коллекторское агентство „Профессиональное коллекторское взыскание“».

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