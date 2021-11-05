В Новосибирске коллекторы угрожали взорвать школу за задолженности

В Новосибирске местная жительница пожаловалась на сотрудников одной из организаций, занимающейся выдачей микрозаймов. По ее словам, коллекторы обещали подорвать школу, в которой работает ее мать. Сообщается, что компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, но к ней имеет отношение Новосибирец. По предварительной информации, он владеет филиалом.
Наталья взяла долг в компании "Деньги на Дом" 15 тыс. рублей. После чего закрыла все обязательства перед организацией в должные сроки и с процентами: 19 тыс. рублей. Однако через некоторое время с девушкой связались коллекторы и потребовали с нее еще 23 тыс. рублей.
– Они мне угрожают, матерятся, говорят, что могут пострадать мои родственники, а недавно заявили, что если я напишу заявление в полицию, то подорвут школу №207, в которой работает моя мать. Я сразу поехала писать заявление в отдел, – сообщает девушка.
Мать девушки, работающая в учебном заведении, рассказала, что ее коллег и даже директора школы поставили на обзвон на 23:00.
– Звонят всем, каждые 10 минут, на меня уже коллеги не так смотрят, я же не являюсь должником, – сообщила женщина.
До апреля 2021 года директором организации был житель Новосибирска Алексей Бабякин, который сейчас является владельцем другой финансовой организации ООО «Коллекторское агентство „Профессиональное коллекторское взыскание“».