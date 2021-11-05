В Мексике наркоторговцы захватили отель и устроили перестрелку

В Мексике произошла перестрелка между наркоторговцами. Это случилось недалеко от Канкуна. После стрельбы неустановленные лица захватили отель Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Правительство штата Кинтана-Роо заявило, что пострадавших среди отдыхающих и посетителей отеля нет. А вот в прокуратуре сообщили, что в ходе перестрелки было уничтожено два наркоторговца.
– Прокуратура передает, что на пляже Bahia Petempich в муниципалитете Пуэрто-Морелос произошла перестрелка между двумя бандами, занимающимися торговлей наркотиками. Двое участников перестрелки погибли при происшествии, – сообщается в территориальной прокуратуре.
Также один из телеканалов в Мексике под названием ADN40 передал, что в ходе происшествия пострадал один турист. Травмы были получены незначительные.
Исполнительный директор NBC Universal Майк Сингер сообщил, что в отель пришел один вооруженный человек, который приказал сотрудникам учреждения пригнуться, все гости отеля баррикадировались в номерах с помощью элементов мебели. Были ли с нападавшим сообщники – неизвестно.
Также позднее стало известно, что злоумышленник был задержан, а всех, кто не успел попасть в свои номера, провожали небольшими группами до ночлегов. Некоторые гости заявили, что кто-то из стрелков держал в руках пулемет. А представители отеля рассказали, что сотрудники немедленно связалась с полицией, которая прибыла на место. Заведующий консульским отделом России в Мексике Андрей Трояновский сообщил, что российские граждане не пострадали при стрельбе на пляже и захвате отеля.