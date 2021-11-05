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В Мексике наркоторговцы захватили отель и устроили перестрелку

5:14:3811/5/2021
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В результате ЧП погибли два человека.

Наркоторговцы устроили перестрелку. Фото: Pixabay.com

В Мексике произошла перестрелка между наркоторговцами. Это случилось недалеко от Канкуна. После стрельбы неустановленные лица захватили отель Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Правительство штата Кинтана-Роо заявило, что пострадавших среди отдыхающих и посетителей отеля нет. А вот в прокуратуре сообщили, что в ходе перестрелки было уничтожено два наркоторговца.

– Прокуратура передает, что на пляже Bahia Petempich в муниципалитете Пуэрто-Морелос произошла перестрелка между двумя бандами, занимающимися торговлей наркотиками. Двое участников перестрелки погибли при происшествии, – сообщается в территориальной прокуратуре.

Также один из телеканалов в Мексике под названием ADN40 передал, что в ходе происшествия пострадал один турист. Травмы были получены незначительные.

Исполнительный директор NBC Universal Майк Сингер сообщил, что в отель пришел один вооруженный человек, который приказал сотрудникам учреждения пригнуться, все гости отеля баррикадировались в номерах с помощью элементов мебели. Были ли с нападавшим сообщники – неизвестно.

Также позднее стало известно, что злоумышленник был задержан, а всех, кто не успел попасть в свои номера, провожали небольшими группами до ночлегов. Некоторые гости заявили, что кто-то из стрелков держал в руках пулемет. А представители отеля рассказали, что сотрудники немедленно связалась с полицией, которая прибыла на место. Заведующий консульским отделом России в Мексике Андрей Трояновский сообщил, что российские граждане не пострадали при стрельбе на пляже и захвате отеля.

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