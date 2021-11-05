Чтение карт Таро на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года для каждого знака зодиака

Ваше чтение Таро с одной картой на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года, здесь с предсказаниями для всех знаков зодиака в астрологии в течение сезона Скорпиона.
Карты Таро на этой неделе были разложены, и они требуют толкования. У каждого из нас есть назначенная карта, которая принесет понимание. Мы здесь, чтобы пролить свет на нашу неделю и, возможно, извлечь пару уроков, пишет Your Tango.
Есть много карт Таро, которые выглядят перевернутыми - некоторые подразумевают соревнование или предательство. Другие - карты Таро для мудрости и похвалы. Для некоторых эта неделя будет тревожной и нервной, в то время как для других на каждом углу будут открытые двери, перемены и новые возможности.
Лучший способ понять вашу карту - непредвзято и позитивно настроиться. Независимо от того, что показывает ваша карта, вам решать, как извлечь из этого максимум пользы. А теперь наши еженедельные чтения с 8 по 14 ноября 2021 года.
Чтение карт Таро на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля): Королева мечей, перевернутаяЕсли эта карта здесь, чтобы представлять вас, то на этой неделе вы кого-то обманете. Если он представляет кого-то в вашей жизни, будьте готовы к тому, что вас обманом заставят сделать что-то, чего вы не хотите.
Это очень сильная карта, а зачастую и не очень хорошая. На этой неделе вы увидите предательство в действии, и вы увидите ложь, но еще не разоблаченную. Будьте бдительны и избегайте неприятностей, если можете.
Телец (20 апреля - 20 мая): Королева Кубков, перевернутая.Кто-то, кого вы знаете и которому доверяете, вот-вот предаст вас, и это будет для вас большим потрясением, потому что вы всегда думаете об этом человеке как о ком-то, кому можно довериться.
Вы, вероятно, поделились с ними множеством секретов, и вы никогда не могли представить, что у них хватит духу бросить вас под автобус - тем не менее, они полностью готовы сделать это на этой неделе. Будьте начеку. Будьте осторожны с людьми, которых, как вы думаете, вы хорошо знаете.
Близнецы (21 мая - 20 июня): Императрица, перевернутаяНа этой неделе вы узнаете кое-что - то, что ускользало от вас годами. Эта карта посвящена откровению - даже в перевернутом виде.
Свет прольется на неизвестное и таинственное, и вы будете в его плену. То, что когда-то было таким сложным и запутанным, теперь, на этой неделе, станет вам ясно. Все это вызовет у вас чувство счастья и облегчения.
Рак (21 июня - 22 июля): Туз Кубков, перевернутый.Из-за того, что совсем недавно была обнаружена истина, вы будете готовы кардинально изменить свои планы. То, что могло начаться как мирный переход, может превратиться в тотальную революцию.
Правда определенно освободит вас на этой неделе, Рак, и вы более чем готовы бороться с последствиями. Думайте, прежде чем действовать, и действуйте хорошо.