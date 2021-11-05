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Чтение карт Таро на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года для каждого знака зодиака

4:56:2211/5/2021,Руби Миранда
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Лучший способ понять вашу карту - непредвзято и позитивно настроиться.

Независимо от того, что показывает ваша карта, вам решать, как извлечь из этого максимум пользы. Фото: Pixabay

Ваше чтение Таро с одной картой на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года, здесь с предсказаниями для всех знаков зодиака в астрологии в течение сезона Скорпиона.

Карты Таро на этой неделе были разложены, и они требуют толкования. У каждого из нас есть назначенная карта, которая принесет понимание. Мы здесь, чтобы пролить свет на нашу неделю и, возможно, извлечь пару уроков, пишет Your Tango.

Есть много карт Таро, которые выглядят перевернутыми - некоторые подразумевают соревнование или предательство. Другие - карты Таро для мудрости и похвалы. Для некоторых эта неделя будет тревожной и нервной, в то время как для других на каждом углу будут открытые двери, перемены и новые возможности.

Лучший способ понять вашу карту - непредвзято и позитивно настроиться. Независимо от того, что показывает ваша карта, вам решать, как извлечь из этого максимум пользы. А теперь наши еженедельные чтения с 8 по 14 ноября 2021 года.

Чтение карт Таро на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года:

Овен (21 марта - 19 апреля): Королева мечей, перевернутая

Если эта карта здесь, чтобы представлять вас, то на этой неделе вы кого-то обманете. Если он представляет кого-то в вашей жизни, будьте готовы к тому, что вас обманом заставят сделать что-то, чего вы не хотите.

Это очень сильная карта, а зачастую и не очень хорошая. На этой неделе вы увидите предательство в действии, и вы увидите ложь, но еще не разоблаченную. Будьте бдительны и избегайте неприятностей, если можете.

Телец (20 апреля - 20 мая): Королева Кубков, перевернутая.

Кто-то, кого вы знаете и которому доверяете, вот-вот предаст вас, и это будет для вас большим потрясением, потому что вы всегда думаете об этом человеке как о ком-то, кому можно довериться.

Вы, вероятно, поделились с ними множеством секретов, и вы никогда не могли представить, что у них хватит духу бросить вас под автобус - тем не менее, они полностью готовы сделать это на этой неделе. Будьте начеку. Будьте осторожны с людьми, которых, как вы думаете, вы хорошо знаете.

Близнецы (21 мая - 20 июня): Императрица, перевернутая

На этой неделе вы узнаете кое-что - то, что ускользало от вас годами. Эта карта посвящена откровению - даже в перевернутом виде.

Свет прольется на неизвестное и таинственное, и вы будете в его плену. То, что когда-то было таким сложным и запутанным, теперь, на этой неделе, станет вам ясно. Все это вызовет у вас чувство счастья и облегчения.

Рак (21 июня - 22 июля): Туз Кубков, перевернутый.

Из-за того, что совсем недавно была обнаружена истина, вы будете готовы кардинально изменить свои планы. То, что могло начаться как мирный переход, может превратиться в тотальную революцию.

Правда определенно освободит вас на этой неделе, Рак, и вы более чем готовы бороться с последствиями. Думайте, прежде чем действовать, и действуйте хорошо.

Лев (23 июля - 22 августа): Колесница, перевернутая

Вы знали, что это приближается, и вот эта неделя, наконец, наступила - это неделя, когда вы будете стоять на своем. Это может быть юридическое или личное, но теперь вы знаете о том, что не может иметь места в вашей жизни, и вам нужно сделать все возможное, чтобы все прошло гладко. Проведите исследование и убедитесь, что вы хорошо осведомлены и подкованы. Вам нужно будет бороться за то, что правильно.

Дева (23 августа - 22 сентября): Рыцарь Жезлов, перевернутая.

Вы будете получать новости, которые вам не понравятся, и если вы позволите им - эти новости разрушат ваш мир. Вы уже слишком беспокоитесь, и информация, которую вы получите на этой неделе, наверняка выведет вас из равновесия, когда дело доходит до размышлений и нервозности. В новостях нет ничего определенного - они спекулятивные, поэтому не спешите с выводами - у вас все еще есть шанс улучшить ситуацию.

Весы (23 сентября - 22 октября): Суждение

У вас все получится, Весы. Наконец-то сошлись заключительные этапы чего-то, частью чего вы были, и продукт приносит успех. Возможно, вы передумали, и это именно то, что меняет вашу судьбу. Сделанное вами изменение является признаком вашего высокого интеллекта - вы сделали правильный шаг, и теперь вы увидите, как ваш выбор приведет к благоприятному исходу.

Скорпион (23 октября - 21 ноября): Повешенный

Действительно, замечательная карта, которая применима к вашей неделе, поскольку вы будете искать новую перспективу - и окажетесь намного счастливее и здоровее из-за этого изменения точки зрения. Вы недавно приняли очень мудрое решение, и теперь оно окупается. Большая часть недели будет посвящена размышлениям над этим решением. Вы сохраните знания и будете расти благодаря своей способности размышлять о собственном поведении.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря): Пятерка пентаклей.

Эта неделя может доставить вам немного беспокойства, когда дело касается денег и будущего ваших финансов. В прошлом вы ужасно переживали из-за финансовых проблем; возможно, у вас есть разновидность посттравматического стрессового расстройства из-за чего-то связанного с деньгами, которое так и не было решено. Вы придаете слишком большое значение идее денег, и вам рекомендуется сосредоточить свое внимание на красоте жизни, а не на рутинном зарабатывании денег изо дня в день.

Козерог (22 декабря - 19 января): Туз Мечей

Это карта абсолютной победы - в чем бы вы ни решили преуспеть. Здесь нет никаких сомнений в достижении - она ​​подписана, запечатана и доставлена. Вердикт в вашу пользу. Чтобы добиться такого грандиозного успеха, вы можете бороться упорно и с полной отдачей. Только такая преданность победе принесет вам окончательную победу, частью которой вы станете на этой неделе.

Водолей (20 января - 18 февраля): Десятка мечей, перевернутая.

Маленькая, но верная победа будет в вашу пользу, Водолей. Вы можете почивать на лаврах и быть счастливыми, но знайте, что это еще не конец. Это временное состояние восторга, и ваш успех, хотя и очевиден прямо сейчас, может длиться недолго. Это хорошая карта, которая напомнит вам, что нужно продолжать делать все, что вы делаете, для достижения побед. Не останавливайтесь - продолжайте двигаться вперед.

Рыбы (19 февраля - 10 марта): Умеренность, перевернутая.

Соревнование обрушит вас на эту неделю, Рыбы. Вы усвоите урок, что вы не всегда можете быть правы, даже если вы верите в то, что делаете. Это еще не всегда означает, что вы правы в этом. Это битва воли, и вы можете проиграть. Это ваше слово против их, и они, безусловно, имеют вескую точку зрения. Вам нужно взвесить все варианты, прежде чем сделать ход.

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