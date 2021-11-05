У трех знаков зодиака 5 ноября 2021 года убдет отличный день

Для трех знаков зодиака, у которых будет великий день 5 ноября 2021 года, во время нашей дымки после Скорпиона, Суперноволуния , мы внезапно почувствуем более ясную не только правду о других, но и нашу собственную внутреннюю правду.
Продолжая двойную энергию Скорпиона, которую мы видели вчера, это день трансформации, как внутренней, так и внешней.
Все мы хотим исцеления, но редко хотим отпустить то, что ранит.
Тем не менее, чтобы по-настоящему перейти к полному богатству жизни, нам также необходимо находиться в пространстве, где мы сталкиваемся с тем, что причиняет боль, где мы видим истину того, что мы чувствуем, и неуверенность, которая там сохраняется, пишет Your Tango.
Сегодняшний день - это тот день, когда мы можем увидеть правду о том, через что мы прошли.
Не объяснение травмы мозга, не страхи перед тем, что может случиться, а правда, которая часто оказывается такой же прекрасной, как мы надеялись.
Для многих знаков зодиака наступит облегчение от мыслей, которые мы недавно переживали, наконец, обретя освобождение от теневого «я», которое держало нас в разрушительном процессе.
Во многих случаях легче поверить в ложь, которую нам говорит травма мозга, чем в правду об исцелении.
Но, когда Меркурий покидает Весы и направляется сегодня в Скорпиона, одновременно выйдя из своей теневой зоны, мы также сможем оставить позади нашу.
Иногда после того, как мне так больно и через столько всего пришлось пройти, сложно поверить в то, что все по-другому. Что мы можем ослабить бдительность и принять счастье и любовь.
Но это то, для чего нужно время, потому что часто это то, что нам нужно, чтобы увидеть правду.
Знаки зодиака, у которых 5 ноября 2021 года будет отличный день:
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Вы все еще должны быть на пике своего Новолуния сегодня, чувствуя себя на вершине мира и готовым сделать шаг в соответствии с требованиями жизни. С Солнцем, Луной, Марсом и Меркурием сегодня в вашем знаке вы - сила, с которой нужно считаться.
Не то чтобы вы не всегда, но сегодня вы как будто подключились к своему самому электрическому подлинному «я» и способны понять, что это значит для ваших шагов вперед. В последнее время было сложно решить, будет ли у вас хороший день или тот, который был эмоционально тяжелым.
Это произошло только потому, что вы готовились к тому моменту, когда вы готовитесь предпринять некоторые большие и прекрасные новые усилия. Вам нужно было пройти через это пространство, чтобы увидеть то, что всегда было, а также шаблоны и циклы, которые ограничивали вас, чтобы вы наконец смогли выйти за пределы всего этого.
Сегодня вы должны почувствовать вдохновение, чтобы согласовать свои мысли со словами, что и создаст для вас волшебство в этой следующей главе. Не позволяйте страху останавливать вас, вы готовы ко всему, над чем работали.
Козерог (22 декабря - 19 января)Сегодня, когда Венера переходит в ваш знак, любовь и отношения станут намного проще. Хотя Венера в основном известна как планета любви и красоты, она также управляет изобилием и недвижимостью, поэтому настало время для массового роста.
Самое приятное то, что из-за ретроградной Венеры в этом году у вас будет эта полезная планета в вашем знаке на неслыханные четыре месяца. В последний раз это происходило в конце 2012 года, поэтому, хотя это новый год, размышления о том периоде могут дать вам представление о том, какие темы могут возникнуть у вас в этом году.
Хотя сегодня должно казаться, что вы можете дышать легче, даже если Суперноволуние не было легким, это новый день и шанс начать все сначала. Позвольте себе надеяться на свое будущее, позвольте себе поверить в то, что вы способны принимать наилучшие решения для себя и своего будущего, и постарайтесь позволить своему прошлому быть только теми шагами, которые помогли вам добраться туда, где вы находитесь, а не тем, что определяет куда ты пойдешь.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Сейчас, когда вокруг вас крутится столько глубоководной энергии, вы, вероятно, испытываете невероятную страсть к любви, жизни и этому особенному человеку. Но это не та беззаботная энергия, которую вы иногда чувствуете, вместо этого она будет ощущаться почти подавляющей в своей полноте и богатстве.
Что касается вас, в последнее время было много теневой работы, которая попросила вас столкнуться с множеством ваших страхов и тревог по поводу новых глав, а также с тем пространством, которое вы выбираете для получения или открытия. Хотя ваше воображение обладает огромной силой, иногда, когда вы боитесь, вы думаете, что ваше воображение - это ваша интуиция, когда на самом деле это ваш мозг с травмой, который проводит полевой день с вашим сердцем.
В последнее время вам нужно было научиться этому важному процессу. И хотя на самом деле это никогда не закончится, и вещи всегда будут всплывать, похоже, что вы решили не позволять страхам, окружающим то, что можно отнять, у того, что есть на самом деле. Нет смысла готовиться к худшему или даже ожидать его, потому что тогда мы не получим удовольствия от того, ради чего так много работали. Как бы страшно это ни было, получать полностью безопасно; быть счастливым безопасно.