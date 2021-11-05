Певца из Новосибирска Митю Фомина с позором выгнали с работы

В новом шоу, которое носит название «Звезда под прикрытием» артисты меняют профессию и пробуют себя в роли обычных людей на разных работах под гримом. Новосибирскому певцу выпала учесть побывать барменом.
– Съемки были очень сложные, я менял голос, но меня легко было узнать по моим добрым глазам. Работа, которая мне досталась – это огромный труд. Уважаю людей из это профессии. Я допустил кучу ошибок, сломал оборудование и меня выгнали с позором, – сообщил Митя Фомин.
Напомним, ранее в редакции «Курьер.Среда» сообщалось, что Виктория Цыганова обвинила покойного Иосифа Кобзона в домогательствах. По словам звезды, после одного из выступлений Кобзон предложил ей уединиться в номере и провести вечер в интимной обстановке, от такого предложения ей пришлось отказаться.